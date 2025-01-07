Где предлагаются лучшие варианты для путешественников с ограниченными возможностями

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно исследованию, проведенному Booz Allen Hamilton, лишь 39% американцев считают национальные парки подходящим вариантом для людей с ограниченными возможностями.

Фото: pxhere.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Мужчина в инвалидной коляске

Кроме того, 44% из опрошенных 3000 взрослых заявили, что с большей вероятностью посетили бы национальные парки, если бы информация о доступности была доступна онлайн.

Компания isBrave, занимающаяся производством протезов, провела анализ отзывов на Tripadvisor, чтобы предоставить необходимые данные о доступности для людей с ограниченными возможностями.

Анализ включал фильтрацию отзывов по ключевым словам, таким как "доступность", "инвалидное кресло", "ограниченные возможности" и "мобильность", что позволило создать список наиболее доступных национальных парков для посетителей с ограниченными возможностями.

В список вошли следующие парки:

— Национальный парк Йосемити, Калифорния;

— Национальный парк Маунт-Рейнир, Вашингтон;

— Национальный парк Брайс-Каньон, Юта;

— Национальный парк Арчес, Юта;

— Национальный парк Зайон, Юта;

— Национальный парк Акадия, Мэн;

— Национальный парк Мамонтовая пещера, Кентукки;

— Национальный парк Карлсбадские пещеры, Нью-Мексико;

— Национальный парк Каньонлендс, Юта.

Эти парки получили высокие оценки за наличие мощеных дорожек и возможность добраться до достопримечательностей на автомобиле.

Уточнения

Парк (от средневекового лат. parricus — «отгороженное место») — земельный участок с естественной или специально посаженной растительностью, обустроенными дорогами, аллеями, водоёмами, предназначенная для отдыха и прогулок открытая озеленённая территория, с продуманным ландшафтным дизайном, подчиняющимся рельефу местности.

