Где предлагаются лучшие варианты для путешественников с ограниченными возможностями

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1:32
Туризм

Согласно исследованию, проведенному Booz Allen Hamilton, лишь 39% американцев считают национальные парки подходящим вариантом для людей с ограниченными возможностями.

Мужчина в инвалидной коляске
Фото: pxhere.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Мужчина в инвалидной коляске

Кроме того, 44% из опрошенных 3000 взрослых заявили, что с большей вероятностью посетили бы национальные парки, если бы информация о доступности была доступна онлайн.

Компания isBrave, занимающаяся производством протезов, провела анализ отзывов на Tripadvisor, чтобы предоставить необходимые данные о доступности для людей с ограниченными возможностями.

Анализ включал фильтрацию отзывов по ключевым словам, таким как "доступность", "инвалидное кресло", "ограниченные возможности" и "мобильность", что позволило создать список наиболее доступных национальных парков для посетителей с ограниченными возможностями.

В список вошли следующие парки:
— Национальный парк Йосемити, Калифорния;
— Национальный парк Маунт-Рейнир, Вашингтон;
— Национальный парк Брайс-Каньон, Юта;
— Национальный парк Арчес, Юта;
— Национальный парк Зайон, Юта;
— Национальный парк Акадия, Мэн;
— Национальный парк Мамонтовая пещера, Кентукки;
— Национальный парк Карлсбадские пещеры, Нью-Мексико;
— Национальный парк Каньонлендс, Юта.

Эти парки получили высокие оценки за наличие мощеных дорожек и возможность добраться до достопримечательностей на автомобиле.

Уточнения

Парк (от средневекового лат. parricus — «отгороженное место») — земельный участок с естественной или специально посаженной растительностью, обустроенными дорогами, аллеями, водоёмами, предназначенная для отдыха и прогулок открытая озеленённая территория, с продуманным ландшафтным дизайном, подчиняющимся рельефу местности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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