Согласно исследованию, проведенному Booz Allen Hamilton, лишь 39% американцев считают национальные парки подходящим вариантом для людей с ограниченными возможностями.
Кроме того, 44% из опрошенных 3000 взрослых заявили, что с большей вероятностью посетили бы национальные парки, если бы информация о доступности была доступна онлайн.
Компания isBrave, занимающаяся производством протезов, провела анализ отзывов на Tripadvisor, чтобы предоставить необходимые данные о доступности для людей с ограниченными возможностями.
Анализ включал фильтрацию отзывов по ключевым словам, таким как "доступность", "инвалидное кресло", "ограниченные возможности" и "мобильность", что позволило создать список наиболее доступных национальных парков для посетителей с ограниченными возможностями.
В список вошли следующие парки:
— Национальный парк Йосемити, Калифорния;
— Национальный парк Маунт-Рейнир, Вашингтон;
— Национальный парк Брайс-Каньон, Юта;
— Национальный парк Арчес, Юта;
— Национальный парк Зайон, Юта;
— Национальный парк Акадия, Мэн;
— Национальный парк Мамонтовая пещера, Кентукки;
— Национальный парк Карлсбадские пещеры, Нью-Мексико;
— Национальный парк Каньонлендс, Юта.
Эти парки получили высокие оценки за наличие мощеных дорожек и возможность добраться до достопримечательностей на автомобиле.
Парк (от средневекового лат. parricus — «отгороженное место») — земельный участок с естественной или специально посаженной растительностью, обустроенными дорогами, аллеями, водоёмами, предназначенная для отдыха и прогулок открытая озеленённая территория, с продуманным ландшафтным дизайном, подчиняющимся рельефу местности.
Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.