Карибские мечты — новые курорты, открывающиеся в 2025 году

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пятерка новых курортных комплексов, которые появятся на Карибских пляжах в этом году.

Фото: PxHere by Alessandro Caproni, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Загар

Salterra, a Luxury Collection Resort & Spa

На островах Теркс и Кайкос, в рамках Luxury Collection, в феврале 2025 года откроется курорт Salterra. Он предложит 100 номеров и люксов, детский клуб, спа-центр, шесть ресторанов и уникальные мероприятия, такие как кулинарные мастер-классы. Курорт поддерживает экологичную инициативу, используя солнечную энергию и исключая одноразовый пластик.

Курортный отель St. Regis Cap Cana

В марте 2025 года в Доминиканской Республике откроется курорт St. Regis Cap Cana. На 16 акрах разместятся 200 роскошных номеров, частный пляж, спа-центр и девять ресторанов.

W Punta Cana All-Inclusive

Во втором квартале 2025 года в Пунта-Кане начнет работать курорт W Punta Cana только для взрослых. Гостям будут доступны три бассейна, более десяти ресторанов, пляжный клуб и разнообразные мероприятия.

Zemi Miches All-Inclusive, Curio Collection by Hilton

Летом 2025 года в регионе Мичес откроется Zemi Miches All-Inclusive. Курорт с 500 номерами предложит частный пляж, культурные мероприятия, аквапарк и фитнес-центр.

Grand Hyatt Grand Cayman Resort & Spa

В следующем году на Севен-Майл-Бич откроется Grand Hyatt Grand Cayman. Курорт будет включать 382 номера, шесть ресторанов и спа-центр площадью 9000 квадратных футов, передает TravelPulse.

Уточнения

Анти́льские острова́ (Антилы; также Карибы или Карибские острова) — острова в Карибском море и Мексиканском заливе, расположенные между Северной Америкой и Южной Америкой.

