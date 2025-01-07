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Как аэропорты США внедряют систему распознавания лиц

1:04
Туризм

Современные технологии стремительно развиваются и меняют наш мир.

аэропорт, зал ожидания
Фото: Wikimedia Commons by Vikiçizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
аэропорт, зал ожидания

Таможенно-пограничная служба США (CBP) расширяет использование систем распознавания лиц, добавляя к уже действующим более 200 аэропортов, включая почти 50 международных. В ближайшие годы CBP планирует дальнейшее расширение этой программы.

Управление транспортной безопасности также активно внедряет новые технологии. Сканеры второго поколения Credential Authentication Technology (CAT-2) уже установлены в более чем 84 аэропортах по всей стране.

С 2026 года ожидается введение новых паспортных протоколов и методов идентификации граждан США.

Тем не менее, не все разделяют энтузиазм по поводу таких нововведений. Несколько членов Конгресса США выразили обеспокоенность по поводу программы распознавания лиц, ссылаясь на риски для конфиденциальности граждан, сообщает TravelPulse.

Уточнения

Энтузиа́зм — сильное одушевление, увлеченье, восхищенье, страстное обаяние, восторженность, положительно окрашенная эмоция, состояние воодушевления, а также совершение под влиянием этого настроения активных действий по достижению определённых целей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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