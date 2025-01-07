Откройте для себя шведские города, в честь которых названа мебель IKEA

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Услышав слово "Каллакс", многие сразу представляют полку для хранения из IKEA, особенно за пределами Швеции.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Швеции

Однако, как и многие другие товары шведского мебельного гиганта, эта стеллажная система названа в честь реального места в Скандинавии — небольшой деревни возле Лулео в шведской Лапландии.

Другие известные предметы мебели IKEA также носят названия шведских населенных пунктов. Например, круглый стол Docksta назван в честь деревни к северу от Стокгольма, а кресло Oskarshamn — в честь прибрежного города на юго-востоке Швеции.

Еще в 2022 году Шведский совет по туризму запустил кампанию "Откройте для себя оригинальные товары", чтобы привлечь внимание к этим местам.

Кевин Линч, копирайтер из Чикаго, ныне живущий в Мальмё, отправился в уникальное путешествие по Швеции вместе со своей собакой Умлаут. За две недели они проехали 4600 километров, посетив места, названные в честь продуктов IKEA, и провели по меньшей мере 10 поездок на пароме. Линч и его жена, вдохновлённая этим проектом, начали с Мальмё и посетили такие места, как Лекё и Норберг.

В ходе путешествия Линч удивлялся, что многие местные жители даже не знали о связи своих городов с продукцией IKEA. Несмотря на это, он продолжил исследовать новые уголки Швеции и делиться своими открытиями. Для Линча это путешествие стало не просто поездкой, а уникальным опытом, который изменил его взгляд на известные предметы мебели, сообщает CNN.

Уточнения

IKEA (ИКЕА) — основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

