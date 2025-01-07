Климат в России оказался более комфортным, чем в Африке.
Поделился своими наблюдениями студент Российского университета дружбы народов (РУДН) Людовик Нгакуту Баджи Дахонте в интервью KP.RU.
По словам молодого человека, в родном Чаде температура летом часто достигает 40 градусов, что считается обычным явлением. Людовик отметил, что в России даже зимой ходит без шарфа и шапки, так как его густые волосы защищают от холода.
"В Чаде жара утомляет, 40-градусная температура летом — это норма. В пустыне днем жарко, а ночью резко холодает. В России климат, как ни странно, мне кажется более комфортным", — пояснил студент.
Он учится на факультете журналистики, хотя изначально подавал документы на экономический факультет через Россотрудничество в Нджамене, столице Чада. В итоге Людовик оказался на журфаке и остался доволен своим выбором. Он добавил, что сравнивает жизнь в России с Францией, где у многих чадцев живут родственники.
Чад — государство в Центральной Африке.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.