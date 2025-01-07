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Из Чада в Россию — как африканец выбрал журфак и нашёл комфорт в российском климате

1:08
Туризм

Климат в России оказался более комфортным, чем в Африке.

Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели
Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Восход солнца в Африке, Национальный парк Амбосели

Поделился своими наблюдениями студент Российского университета дружбы народов (РУДН) Людовик Нгакуту Баджи Дахонте в интервью KP.RU.

По словам молодого человека, в родном Чаде температура летом часто достигает 40 градусов, что считается обычным явлением. Людовик отметил, что в России даже зимой ходит без шарфа и шапки, так как его густые волосы защищают от холода.

"В Чаде жара утомляет, 40-градусная температура летом — это норма. В пустыне днем жарко, а ночью резко холодает. В России климат, как ни странно, мне кажется более комфортным", — пояснил студент.

Он учится на факультете журналистики, хотя изначально подавал документы на экономический факультет через Россотрудничество в Нджамене, столице Чада. В итоге Людовик оказался на журфаке и остался доволен своим выбором. Он добавил, что сравнивает жизнь в России с Францией, где у многих чадцев живут родственники.

 

Уточнения

Чад — государство в Центральной Африке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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