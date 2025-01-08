Новое приложение объединит культурные и туристические события

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Пензенском государственном университете (ПГУ), подведомственном Минобрнауки России, разработали событийную туристическую карту региона. Новый инструмент станет электронным гидом для туристов и местных жителей, объединяя информацию о культурных, развлекательных и спортивных событиях в одном удобном приложении.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert gilleslambert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мобильный телефон

Проект, получивший грантовую поддержку в размере 1 млн рублей, был представлен пресс-службой университета.

"Событийная карта региона — это уникальный сервис для туристов и жителей Пензенской области. Приложение не только упрощает поиск информации, но и позволяет в реальном времени получать обновления о значимых местах и мероприятиях", — сообщили в ПГУ.

Инициатором проекта стала Оксана Ванина, студентка Института экономики и управления и победительница конкурса "Студенческий стартап".

Её идея объединяет данные о туристических объектах и событиях региона на одной платформе, что делает поиск информации более удобным по сравнению с использованием отдельных сайтов.

Приложение позволит пользователям узнать историю Сурского края, познакомиться с популярными туристическими местами Пензы и региона, прочитать отзывы, а также получить расписание культурных мероприятий. Разработчики активно сотрудничают с туристическими агентствами, городской администрацией и местными предприятиями, чтобы предоставить максимально актуальную информацию.

Платформа будет работать на устройствах с iOS и Android, а её интерфейс разрабатывается с учётом удобства и функциональности. Также предусмотрена система фильтрации данных, что позволит пользователям легко находить интересующие их события и места.

Разработчики надеются, что проект повысит туристическую привлекательность региона. Приложение станет полезной площадкой для организаторов мероприятий, которые смогут продвигать свои события и привлекать больше посетителей. Кроме того, мобильный гид создаст возможности для сотрудничества с ресторанами, отелями и туристическими агентствами, предлагающими специальные акции и скидки.

Для пользователей сервиса будет доступна базовая версия, а расширенный функционал станет частью подписки. После тестирования в Пензенской области планируется расширение проекта на другие регионы России.