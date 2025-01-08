Метапневмовирус может проникнуть в Россию через туристов

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы, отдыхавшие на курортах Индии и Китая, сообщают о вспышке странных инфекционных заболеваний, напоминающих метапневмовирус человека (hMPV). Эта инфекция, которую уже называют "вторым ковидом", зарегистрирована в нескольких странах.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flu_vaccination_USS_Gerald_R._Ford.jpg by Navy Seaman Apprentice Angel Jaskulos Грипп 2024: как прививка помогает в борьбе с вирусом

По словам отдыхающих в Гоа, симптомы появляются уже на второй день после прилёта. Заболевшие жалуются на сильный кашель, температуру около 38 градусов и озноб. Многие туристы в отелях испытывают аналогичные симптомы.

В китайской Санье ситуация не менее тревожна. Россияне, обратившиеся за медицинской помощью, рассказывают о тяжёлом течении болезни. "В больнице сделали укол от температуры, после трёх дней с 39 градусами. Также выписали два препарата, а лекарства из трав докупали через гида. Улучшение наступило только через четыре дня, но кашель не проходит", — делятся они.

Некоторые заболевшие возвращаются в Россию без полного выздоровления.

Признание одной из туристок: "Прилетела в Москву, температура всё ещё высокая, жаропонижающие не помогают. Половина самолёта кашляла и чихала".

Метапневмовирус, вызывающий эти симптомы, давно известен учёным. Это сезонная инфекция, которая циркулирует в разные периоды года наряду с ОРВИ и гриппом. На сегодняшний день случаи заражения зафиксированы в Индии, Китае, Казахстане, Киргизии и ряде других стран.

Роспотребнадзор утверждает, что внимательно следит за эпидемиологической ситуацией. В России с 2010 года используется набор реагентов для выявления hMPV, разработанный Центральным НИИ эпидемиологии. Однако за последние два дня новых заявлений ведомства не поступало.

Эксперты предупреждают, что метапневмовирус может проникнуть в Россию через туристов, возвращающихся из регионов с высокой заболеваемостью.