В Зимбабве найден мальчик, переживший пять дней среди хищников

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Зимбабве произошло необычное событие — семилетний мальчик выжил в джунглях среди диких животных, включая львов, и его нашли спустя пять дней.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Восход солнца в Африке

27 декабря Тинотенда Пуду исчез из дома в сельской местности и случайно оказался в опасной зоне национального парка «Матусадона». Спустя некоторое время был организован поиск, но найти мальчика удалось лишь через пять дней.

По словам местного депутата, Тинотенда провел это время в дикой природе, питаясь местными фруктами. Ночью он укрывался на скалистом выступе, где его окружали рычащие львы и проходящие слоны.

Несмотря на столь экстремальные условия, мальчик сумел преодолеть 49 километров по сложному ландшафту парка.

Что точно помогло мальчику выжить — это его отвага и интуиция. Однако такие невероятные события по-настоящему поднимают вопросы о том, как человеку удается сохранить жизнь в таких критических обстоятельствах.

Тем временем спасатели и местные жители отмечают, что за время отсутствия мальчика лесные жители, в том числе львы и слоны, не проявляли агрессии, что также сыграло свою роль в выживании Тинотенды.

Уточнения

Респу́блика Зимба́бве (англ. Republic of Zimbabwe), до 1979 года Респу́блика Роде́зия — государство в южной части африканского континента, между водопадом Виктория, реками Замбези и Лимпопо. Граничит с ЮАР на юге, с Мозамбиком на востоке, с Ботсваной на западе и с Замбией на севере, не имеет выхода к морю.

