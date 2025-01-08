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Путешествие в мир LEGO: что вас ждёт в Биллунде

3:23
Туризм

Дания — одна из самых безопасных и гостеприимных стран Европы. Здесь вас ждут невероятные приключения, начиная с Копенгагена и его культовой Круглой башни, заканчивая современным искусством в Орхусе.

Фигурки Lego
Фото: flickr.com by Markus Spiske, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фигурки Lego

Но если вы путешествуете с детьми или просто любите LEGO, то город Биллунд станет для вас настоящим открытием. Именно здесь был создан знаменитый конструктор, а LEGO House — это место, где оживают мечты всех фанатов этих игрушек.

Мини-шеф: ресторан мечты для поклонников LEGO

LEGO House — это не только музей и игровая площадка, но и уникальный ресторан под названием "Мини-шеф". Попасть в него можно без билета в сам дом. Здесь вы заказываете еду, используя… LEGO-кирпичики!

На входе каждому гостю выдают набор LEGO и меню. Меню делится на четыре категории: "Для сумасшедших", "Забавные вещи", "Серьёзные вещи" и "Хрустяшки". Каждый пункт меню соответствует кирпичику определённой формы и цвета.

Гости выбирают блюда, раскладывая LEGO-кирпичики на специальном лотке, который напоминает старую дискету. После этого "дискета" отправляется в компьютер, где на экране вы увидите, как мини-фигурки поваров "готовят" ваш заказ. Еда подаётся в коробках, которые спускаются по конвейерной ленте. Забрать заказ можно у роботов по имени Роберт и Роберта!

Если ваш ребёнок выберет специальный жёлтый кирпич, то он получит в подарок набор LEGO, который можно забрать домой. В меню ресторана вы найдёте запечённого лосося, органическую свинину, картофель фри, фалафель и пасту.

При необходимости блюда адаптируют под диетические ограничения. А пока вы ждёте свой заказ, можно поиграть с LEGO-кирпичиками или почитать книги о любимом конструкторе.

Органическая кухня и бронирование

LEGO House гордится своей бронзовой маркировкой "Органическая кухня" от Датского управления по ветеринарии и пищевым продуктам. Это означает, что от 30% до 60% ингредиентов в меню являются органическими. Для посещения ресторана потребуется предварительный заказ, который можно оформить онлайн.

Что ждёт вас в самом LEGO House

"Мини-шеф" — это лишь часть грандиозного мира LEGO House. Без билета вы сможете посетить площадь, магазин, закусочную Brickaccino и игровую площадку. Но для полного погружения в атмосферу стоит купить билет.

В главной части LEGO House вас встретит "Дерево творчества", созданное из более чем 6 миллионов кирпичиков. В галерее можно увидеть невероятные постройки: гигантских динозавров, водопады и многое другое.

В развлекательных зонах гости создают морских существ для виртуального аквариума, собирают машинки и тестируют их на трассе, создают мини-фигурки, которые оживают на экранах и обложках журналов. Это уникальный опыт, который невозможно забыть.

А если вы захотите продолжить своё LEGO-путешествие за пределами Дании, отправляйтесь в LEGOLAND Windsor Resort в Англии — один из самых популярных тематических парков Европы.

 

Уточнения

Lego (ле́го, от дат. Leg-godt - "играй хорошо") — корпорация, которая расширила сферу своей деятельности, создавая фильмы, игры, конкурсы, а также семь тематических парков развлечений, первым и самым большим из которых является Legoland на полуострове Ютландия, в небольшом городке Биллунд (Дания) — город, полностью построенный из конструктора Lego.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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