Место, где оживают легенды кино: Марокко глазами режиссёров

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Ищете идеальное место для съёмок фильма или мечтаете увидеть декорации знаменитых блокбастеров? Отправляйтесь в марокканский Уарзазат, известный как "Уарзавуд".

Фото: commons.wikimedia.org by Benh LIEU SONG from London, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Atlas Studio columns set (17690883312)

Здесь находится одна из крупнейших киностудий мира — Atlas Studios, площадь которой составляет впечатляющие 322 000 квадратных футов.

Именно здесь оживали сцены из таких фильмов, как "Гладиатор", "Мумия", "Игра престолов" и многие другие.

Атласские горы и магия кино

Atlas Studios была основана в 1983 году, и первым проектом, снятым здесь, стал "Жемчужина Нила". С тех пор студия стала местом создания культовых декораций, включая египетские храмы для "Мумии" и замки для "Принца Персии".

Эти искусственные сооружения, сделанные из штукатурки и стекловолокна, выглядят так реалистично, что кажутся настоящими древними постройками. Местные жители часто участвуют в съёмках, работая статистами или декораторами.

Экскурсия по киностудии

Посетить Atlas Studios можно за небольшую плату. Экскурсии проводят гиды, говорящие на нескольких языках. Многие из них ранее работали на съёмках и охотно делятся закулисными историями.

В ходе тура вы сможете прикоснуться к искусным декорациям, пройтись по "древним" улицам и даже сфотографироваться на троне Клеопатры — идеальный кадр для Instagram!

За дополнительную плату доступен осмотр средневекового замка, построенного для фильма "Царство небесное".

Экскурсия длится около 45 минут, после чего гости могут свободно исследовать территорию. Не забудьте взять наличные — чаевые гиду здесь принято оставлять.

Ворота в пустыню

Уарзазат — это не только киностудия, но и ворота в Сахару. Расположенный на южной окраине Атласских гор, город предлагает удобный доступ к пустыне, международный аэропорт и множество туристических достопримечательностей.

Обязательно посетите Ксар-эль-Кебир в Айн-Бен-Хадду — объект наследия ЮНЕСКО, а также зелёные оазисы среди песчаных дюн.

Где остановиться

Для полного погружения в атмосферу кино выберите отель "Оскар", расположенный на территории Atlas Studios.

Здесь вы найдёте кинематографический интерьер, тематические люксы и бассейн, который станет отличным спасением в жаркую погоду.

Ещё один вариант — "Касба Тамсна", предлагающий традиционную марокканскую архитектуру и роскошные удобства.

Кулинарные впечатления

Не упустите возможность попробовать местную кухню. Ресторан Jardin des Aromes ("Сад ароматов") славится своим уютным внутренним двором и современной интерпретацией марокканских блюд, включая тажин.

Следующий раз, наслаждаясь фильмами вроде "Мумии" или "Игры престолов", задумайтесь о том, где они снимались. А затем спланируйте поездку в Уарзазат — место, где оживают кинематографические шедевры.

Уточнения

Варзаза́т (араб. ورزازات‎, бербер. ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ / Warzazat) — город в Марокко в области Сус-Масса-Драа, административный центр одноимённой провинции. Население около 38 тыс. человек. Название города происходит от берберской фразы «без шума» или «без путаницы». Город расположен неподалёку от Атласских гор и реки Дра.

