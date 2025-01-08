Найдите свой райский уголок в Коста-Рике

Задумывались ли вы, где найти идеальный пляж, окружённый тропической природой и без толп туристов? Добро пожаловать на побережье Коста-Рики — место, где мечты о райском отдыхе становятся реальностью.
Коста-Рика славится своими белыми и чёрными пляжами, обрамлёнными густыми джунглями и вулканами. Вы можете прилететь в столицу Сан-Хосе или Либерию, расположенную ближе к западным пляжам.
Например, до Плайя-Авельянас из Либерии всего два часа на автомобиле, а из Сан-Хосе — не менее четырёх. Идеальное время для поездки — сухой сезон (с декабря по апрель), хотя кратковременные дожди могут застать вас в любое время года.
Пляж Плайя-Авельянас — настоящий магнит для сёрферов. Здесь вы найдёте знаменитые точки, такие как "Маленькие Гавайи" с мощными волнами или Эль-Пало, идеально подходящее для катания во время прилива. Даже новички смогут поймать свою первую волну!
Для тех, кто хочет остаться на ночь, доступны различные варианты размещения. Отель JW Marriott Guanacaste Resort & Spa предложит роскошь и комфорт, а Cabinas Las Olas — уединённые домики среди мангровых зарослей.
Любители приключений могут остановиться в Nieves Surf Camping и полностью окунуться в атмосферу сёрфинга.
Если многолюдные пляжи не для вас, отправляйтесь на менее известные побережья. Всего в 20 минутах езды от Плайя-Авельянас находится Плайя-Негра с вулканическими песками, а розовые пляжи Плайя-Росада ждут вас всего через два часа пути.
На Карибском побережье страны тоже есть свои секреты: здесь меньше туристов, а природа поражает нетронутостью. Вы сможете насладиться уединением в национальных парках, наблюдать за черепахами и плавать с тропическими рыбами вдали от шума и суеты.
Погрузитесь в атмосферу райского побережья Коста-Рики — откройте для себя уникальные пляжи, которые вдохновляют на новые приключения.
Респу́блика Ко́ста-Ри́ка (исп. República de Costa Rica) — государство в Центральной Америке. Граничит с двумя странами: Никарагуа на севере и Панамой на юго-востоке. Тихий океан омывает берега с юга и запада и Карибское море — с востока.
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