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Исторический Бежецк: от несметных сокровищ Орды до столицы балалайки

2:38
Туризм

Бежецк впервые упоминается в летописях в 1137 году и бережно хранит память о своей великой истории, одновременно строя планы на будущее. Этот небольшой город в Тверской области известен своими культурными традициями, памятниками и знаменитыми земляками.

балалайка
Фото: Wikimedia Commons by Cyril Deug, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
балалайка

Идеальный способ посетить Бежецк — на автомобиле. Путь от Москвы занимает около 3,5 часов. Также междугородние автобусы регулярно курсируют между столицей и городом. Поездом добраться сложнее, так как требуется длительная пересадка.

В годы Великой Отечественной войны 15 уроженцев Бежецкого края стали Героями Советского Союза, что говорит о героическом прошлом города. Здесь жили и творили многие выдающиеся личности.

Основатель Великорусского оркестра народных инструментов Василий Андреев, благодаря которому Бежецк стал известен как "столица русской балалайки". В память о нём в городе установлен памятник, как и монумент, посвящённый балалайке.

Город чтит своих знаменитых земляков.

Алексей Иванов, певец, исполнил свои произведения на приёме в Кремле в 1945 году.

Вячеслав Шишков, писатель и исследователь, руководил экспедициями и был награждён за помощь фронту.

Недалеко от города, в селе Градницы, находится музей "Дом поэтов", посвящённый Николаю Гумилёву, Анне Ахматовой и их сыну Льву Гумилёву.

Этот дом, некогда приютивший великих поэтов, стал филиалом Тверского государственного объединённого музея. В церкви Николая Угодника и Анны Кашинской можно подняться на колокольню, где на одном из колоколов выгравированы имена Николая, Анны и Льва.

Бежецк удивляет контрастами: здесь сохранились отреставрированные купеческие особняки, которые соседствуют с домами, требующими ремонта. Кроме того, город хранит легенду о татарском золоте. Согласно преданиям, во времена татаро-монгольского ига по реке Мологе плыли суда с несметными богатствами, которые якобы до сих пор лежат на дне.

Бежецк — лишь малая часть огромного потока внутреннего туризма, который растёт с каждым годом. За 9 месяцев 2024 года граждане России совершили 65,5 миллиона туристических поездок по стране, что на 11,1% больше, чем в прошлом году.

Уточнения

Бе́жецк — город (с 1137, до 1766 года — Городе́цк, а также город Бежецкий Верх) в Тверской области России.

Никола́й Степа́нович Гумилёв (3 [15] апреля 1886, Кронштадт — 26 августа 1921, Петроград) — русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, прозаик, драматург, переводчик и литературный критик, путешественник, африканист. Первый муж поэтессы Анны Ахматовой, отец историка Льва Гумилёва.

Лев Никола́евич Гумилёв (18 сентября (1 октября) 1912, Санкт-Петербург — 15 июня 1992, там же) — советский и российский учёный, писатель и переводчик.

А́нна Андре́евна Ахма́това (при рождении Го́ренко, по первому мужу Го́ренко-Гумилёва, после развода взяла псевдоним-фамилию Ахма́това, по второму мужу Ахма́това-Шиле́йко, после развода Ахма́това; 11 [23] июня 1889, Одесса, Херсонская губерния — 5 марта 1966, Домодедово, Московская область) — русская и советская поэтесса, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века.

Вячесла́в Я́ковлевич Шишко́в (21 сентября [3 октября] 1873, Бежецк, Тверская губерния, Российская империя — 6 марта 1945, Москва, СССР) — русский советский писатель, инженер.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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