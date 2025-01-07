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Лайфхаки при посещении Парка Cказов под Екатеринбургом

Туризм

В 20 км от Екатеринбурга находится большой тематический Парк Cказов, где можно увидеть интерактивные представления со сказочными героями, снять гостевые домики или беседки и насладиться вкусной едой в ресторане.

Парк Cказов, Екатеринбург
Фото: https://vk.com/parkskazov by Ксения Кармацких, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парк Cказов, Екатеринбург

При планировании поездки, частые посетители парка, советуют воспользоваться этими лайфхаками:

  • развлекательные программы начинаются в 10:30-11:00, а заканчиваются в 18.00;
  • на кассе уточните, есть ли какие-то ограничения по возрасту при посещении сказочных героев;
  • заранее изучите карту сказочной деревни, чтобы знать, где какие объекты находятся;
  • познакомьтесь со всей программой на день, чтобы спланировать свой маршрут и не опаздывать к началу представлений;
  • заселение в домики происходит в 15:00, но вы можете приехать в парк к открытию и успеть поучаствовать в представлениях;
  • можно привезти или купить на месте угощения для лошадей и других обитателей скотного двора (посещение бесплатное для всех гостей парка);
  • детям можно приобрести "билеты — вездеходы", а взрослым — базовый билет, включающий только вход на территорию, если вы не собираетесь принимать участие в тематических программах.
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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