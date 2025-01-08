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Второй ковид? Туристы возвращаются из Индии и Китая с опасной инфекцией

1:44
Туризм

Российские туристы, отдыхавшие на курортах Индии и Китая, сообщают о массовых случаях инфекционных заболеваний с симптомами, напоминающими метапневмовирус человека (hMPV).

Врач и пациент
Фото: ellsworth.af.mil by Кейт Торнтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач и пациент

Эта инфекция, которую в СМИ уже называют "вторым ковидом", зарегистрирована в нескольких странах.

Жалобы начали поступать через SHOT от туристов, находящихся в Гоа. По их словам, болезнь развивается уже на второй день после прибытия. Симптомы включают сильный кашель, температуру около 38 градусов и озноб. Сообщается, что в отелях Гоа находится много отдыхающих с кашлем.

В Китае ситуация похожа: российские туристы, обратившиеся за медицинской помощью в больницах Саньи, жалуются на тяжёлое течение заболевания. 

Метапневмовирус, о котором сейчас активно пишут, не является новой инфекцией. Она ежегодно циркулирует в сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. На данный момент случаи заражения зарегистрированы в Индии, Китае, Казахстане, Кыргызстане и других странах.

Роспотребнадзор заверяет, что следит за эпидемиологической ситуацией. С 2010 года в России используется набор реагентов, разработанный Центральным НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, который позволяет выявлять инфекцию. Однако за последние два дня новых заявлений ведомства на эту тему не поступало.

Эксперты предупреждают, что вирус может распространиться в России, и считают, что основной путь передачи инфекции — туристы, возвращающиеся из стран с высоким уровнем заболеваемости.

 

Уточнения

Метапневмовирус человека (англ. Human metapneumovirus, hMPV или HMPV) — вид РНК-содержащих вирусов из семейства Pneumoviridae порядка Mononegavirales

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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