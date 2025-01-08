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Российское посольство: данные о пострадавших россиянах в Непале отсутствуют

1:01
Туризм

В результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в 9:05 в уезде Тингри городского округа Шигадзе, погибли по меньшей мере 53 человека. Подземные толчки произошли вблизи границы с Непалом.

Эверест
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эверест

Как сообщает агентство "Синьхуа", ещё 62 человека получили ранения, а более 1 тысячи зданий были разрушены.

Для обеспечения безопасности туристов и сотрудников власти приняли решение закрыть ландшафтный парк в зоне бедствия на неопределённый срок. В регионе продолжаются поисково-спасательные операции, организованные экстренными службами.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости приложить максимальные усилия для минимизации числа жертв и ликвидации последствий стихии.

Российское посольство в Непале сообщило, что на данный момент данных о пострадавших гражданах России не поступало.

Уточнения

Тибе́т (тиб. བོད་, Вайли bod, Бё; кит. 西藏 Сицзан, непальск. तिब्बत) — район Центральной Азии, расположен на Тибетском нагорье.

Непа́л (непальск. नेपाल [neˈpaːl]), официальное название — Федерати́вная Демократи́ческая Респу́блика Непа́л (непальск. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल) — государство в Гималаях в Южной Азии, расположенное между Индией и Китаем, со столицей в городе Катманду.

Информационное агентство «Синьхуа́» (кит. трад. 新華社, упр. 新华社, пиньинь Xīnhuáshè, буквально: «Агентство „Новый Китай“») — официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики (КНР) и крупнейший центр информации и пресс-конференций в КНР.

Тингри (тиб. དིང་རི་རྫོང, Вайли: ding ri rdzong, кит. упр. 定日县, пиньинь Dìngrì xiàn) — уезд городского округа Шигадзе, Тибетского автономного района, в Китае.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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