Туриста из Китая спасли на пути к полюсу холода Оймякон

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китайский турист решил отправиться в экстремальное путешествие по Якутии на неутеплённом микроавтобусе. При температуре -40 градусов днём и -50 ночью его автомобиль сломался на трассе "Колыма" из-за обледенения патрубков системы охлаждения.

Фото: Wikimedia Commons by Ilya Varlamov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оймякон, Якутия

Попытки справиться с поломкой самостоятельно не увенчались успехом, и турист оказался в крайне сложных условиях. Чтобы согреться, он использовал буржуйку, однако машина вскоре оказалась полностью покрыта инеем.

Чёрный дым от микроавтобуса заметил экипаж ДПС, который пришёл на помощь и доставил путешественника в село Ытык-Кюель.

Несмотря на пережитые трудности, турист остаётся настроен решительно и планирует продолжить свой путь к Оймякону — одному из самых холодных населённых пунктов мира. Местные мастера уже пообещали утеплить его микроавтобус, чтобы он смог преодолеть суровые зимние условия.

Уточнения

Оймяко́н (якут. Өймөкөөн) — село в Оймяконском улусе Якутии, административный центр сельского поселения «Борогонский 1-й наслег». Оймякон известен как один из «Полюсов холода» на планете.

