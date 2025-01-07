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Опасный штамм из Конго: оспа обезьян добралась до Европы

1:20
Туризм

Министерство здравоохранения Франции подтвердило первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян clade 1b, сообщает France-Presse.

Веселая макака
Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Веселая макака

"В регионе Бретань выявлен первый случай заражения человека штаммом clade 1b оспы обезьян", — говорится в сообщении Министерства труда и здравоохранения Франции.

По информации ведомства, заболевший не выезжал в Центральную Африку, но контактировал с двумя людьми, недавно вернувшимися из этого региона. Сейчас проводится расследование, чтобы определить источник заражения и установить всех, кто мог находиться в контакте с инфицированными.

Известно, что вспышка штамма clade 1b произошла летом в Демократической Республике Конго. Этот вирус вызывает озноб, лихорадку, сыпь и кожные поражения. Заражение происходит при телесном контакте. Осенью о первых случаях инфицирования этим штаммом сообщали Великобритания, Индия, США, Германия и ряд других стран.

В начале декабря глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что дальнейшие мутации вируса могут позволить ему передаваться воздушно-капельным путём.

Уточнения

Демократи́ческая Респу́блика Ко́нго (фр. République démocratique du Congo [ʁe.py.bˈlik demɔkʁaˈtik dy kɔ̃ɡo]), сокращённо ДР Конго, ДРК, также Ко́нго-Кинша́са и в прошлом Заир — государство в Центральной Африке.

О́спа обезья́н (англ. Mpox, ранее Monkeypox) — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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