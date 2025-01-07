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Нападение на туристов: женщина спаслась, мужчина погиб

1:07
Туризм

Трагический инцидент произошёл в грузинском селе Накра, расположенном на популярном туристическом маршруте. По информации агентства InterPressNews, на российских туристов, супругов из Москвы, напали вооружённые бандиты. Семейная пара путешествовала на арендованной машине, наслаждаясь красотой местной природы, когда их путь пересекли преступники.

Горы
Фото: flickr.com by Oleg Brovko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Горы

Нападавшие попытались надругаться над женщиной, но ей удалось вырваться и обратиться за помощью. Позже она дала показания полиции и опознала злоумышленников. Её муж пытался защитить супругу, но был ранен. Тело мужчины позже обнаружили в горной реке Накра.

Подозреваемые, мужчины 38 и 32 лет, попытались скрыться в горной местности, но были задержаны с помощью вертолёта. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Этот случай потряс как туристов, так и местное население. Власти Грузии усилили меры безопасности на туристических маршрутах, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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