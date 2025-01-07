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Вейл-вотчинг набирает популярность среди путешествующих

1:28
Туризм

По словам Милены Морозовой, эксперта фонда "Природа и люди" и сотрудника Института проблем экологии и эволюции РАН, наблюдение за китами в их естественной среде обитания, известное как вейл-вотчинг, становится все более популярным развлечением.

Горбатый кит прыгает в воде
Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горбатый кит прыгает в воде

Она подчеркнула, что при наблюдении за этими морскими гигантами важно соблюдать несколько основных правил, передают "Известия".

Если вы заметили кита, первым делом следует уменьшить скорость судна. Большие киты перемещаются со скоростью не более 10 км/ч, но если они испугаются, их поведение может стать непредсказуемым, включая изменения в траектории и скорости. Необходимо заранее предусмотреть время и пространство для маневра. 

Соблюдайте безопасную дистанцию: не менее 50-100 метров от одиночного кита и 300 метров от группы. Важно внимательно следить за поведением увиденных животных. Не пересекайте их пути и держитесь сбоку, сохраняя необходимое расстояние. 

Наблюдение окажется успешным, если китам будет комфортно. Не следует преследовать китов, так как длительное воздействие может повысить уровень стресса у животных и негативно сказаться на их благополучии.

Не забывайте также о собственной безопасности! Киты — мощные создания, и даже если они выглядят безобидно, не стоит пытаться их погладить или прикоснуться.

Уточнения

Киты́ — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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