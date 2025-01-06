Какие направления считаются лучшими для романтических знакомств по версии Tinder

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

В современном мире романтика не знает границ, и путешественники всё чаще обращаются к технологиям, чтобы расширить круг своих знакомств.

Фото: commons.wikimedia.org by India Tupy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пляж Бронте, Бронте, Австралия

Согласно последнему отчёту Tinder "Год в свайпах", миллионы пользователей используют приложение для виртуальных путешествий по континентам в поисках знакомств.

Статистика показывает рост популярности функции "паспорта", которая позволяет находить партнёров в других городах и странах, не покидая текущего местоположения.

Париж занял первое место среди виртуальных направлений на 2024 год, став любимым выбором для романтических поисков. Визиты в виртуальную Францию выросли на 103%.

Среди других популярных направлений — Синдзюку (Япония), Медельин (Колумбия), Амстердам (Нидерланды) и Барселона (Испания), которые вошли в топ-5 виртуальных романтических городов.

На уровне стран лидируют Мексика, Канада, Колумбия, Филиппины и Япония, где пользователи активно ищут партнёров. Во вторую половину десятки вошли Франция, Испания, Доминиканская Республика, Австралия и Германия.

Отчёт Tinder, основанный на данных 2024 года, показал, что функция "паспорта" используется около 145 000 раз в день, охватывая виртуальные расстояния, превышающие 62 миллиарда миль по всему миру.

Для путешественников Tinder — это не только способ найти романтику, но и возможность познакомиться с местными жителями и лучше понять культуру. Журналистка T+L Кэти Джексон отмечает, что советы местных жителей зачастую более ценные, чем путеводители.

Отчёт также показывает изменение в типах отношений, которые ищут пользователи: популярность набирают "нано-отношения" — лёгкие взаимодействия без обязательств, и пользователи становятся более откровенными о своих намерениях, сообщает TravelPulse.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.





Tinder (МФА:[ˈtɪndə ]) — популярное частично платное приложение для мобильных платформ Android и iOS, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учётом геолокации.

