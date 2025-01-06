Тайвань запускает визу для цифровых кочевников

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если Тайвань был в вашем списке мест для посещения, то 2025 год может стать идеальным временем для поездки.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Программист пишет код

Эта азиатская страна недавно запустила новую визу для цифровых кочевников, которая начала действовать с января и позволяет иностранным специалистам в области цифровых технологий оставаться на Тайване до шести месяцев.

Программа визы является частью государственной инициативы по привлечению специалистов в цифровой сфере со всего мира, как сообщает Taiwan Today.

Министр Национального совета по развитию Тайваня (NDC) Лю Чин-чин отметил, что по данным отчёта британской консалтинговой компании Global Citizen Solutions, Тайвань занимает первое место в Азии по количеству цифровых кочевников. Он подчеркнул, что Тайвань известен во всём мире своей кухней, хорошими условиями жизни и туристическими достопримечательностями.

Правительство Тайваня планирует ежегодно вкладывать 4,59 миллиарда долларов в поддержку инновационного предпринимательства, добавил Лю. Островное государство особенно стремится привлечь цифровых кочевников из соседних стран, таких как Япония и Южная Корея.

Мэр Тайнаня Хуан Вэй-чэ также отметил, что Тайвань был включён CNN Travel в список 24 лучших направлений на 2024 год, что делает его ещё более привлекательным для цифровых кочевников.

Тайвань славится своим богатым культурным и историческим наследием, а также развитой высокотехнологичной индустрией. Остров также является местом расположения центра для цифровых кочевников, созданного NDC и местными властями.

Это не первая инициатива Тайваня по привлечению туристов. В 2023 году, стремясь достичь цели в шесть миллионов посетителей в год, правительство предложило индивидуальным туристам выплаты до 165 долларов, а туристическим группам — до 658 долларов за визит на остров.

Уточнения

Кита́йская Респу́блика в международном контексте именует себя либо Кита́йская Респу́блика (Тайва́нь), либо просто Тайва́нь (по названию острова, составляющего бо́льшую часть контролируемой республикой территории) — частично признанное государство в Восточной Азии, ранее имевшее однопартийную систему, широкое дипломатическое признание и контроль над всем Китаем.



Цифровые кочевники (диджитал-номады, англ. digital nomad) — особая социальная категория людей, которая использует цифровые телекоммуникационные технологии для выполнения своих профессиональных обязанностей и ведёт мобильный образ жизни.



