Кто из нас не любил летом провести день на пляже, наслаждаясь волнами? Будь то плавание, сёрфинг, бодибординг или просто прогулка вдоль берега, волны дарят нам радость и ощущение свободы.
Но вода не всегда так безопасна, как кажется на первый взгляд. Даже на, казалось бы, спокойных пляжах могут скрываться опасности, такие как прибрежные и квадратные волны.
Береговые волны, или "внутренние", формируются у крутого склона морского дна, где вода резко разбивается о сушу. Это может стать причиной серьёзных травм головы, шеи и позвоночника. Не важно, высокие это волны или нет, их коварство заключается в их внезапности и силе.
Национальная океаническая и атмосферная администрация (NOAA) описывает их эффект так: "Это похоже на вес автомобиля, который падает на вас". Поэтому перед купанием важно узнать об особенностях местного рельефа и следить за предупреждениями спасателей.
Ещё один тип волн, с которым важно быть осторожным, — это квадратные волны, или поперечные. Они выглядят как сетка на поверхности воды, но их спокойный вид обманчив.
Такие волны возникают из-за пересечения разных погодных систем под углом и могут быть смертельно опасны. Они способны перевернуть даже лодку и поглотить пловцов.
Если вы заметили такие волны, немедленно выходите на берег! Их присутствие — сигнал опасности, который нельзя игнорировать.
Чтобы избежать рисков:
Сёрфинг (от англ. surfing) — водный вид спорта, заключающийся в том, что человек (называемый «сёрфером» или «сёрфингистом») едет на передней или нижней части движущейся волны; её движение обычно направлено в сторону берега. С 2021 года сёрфинг является олимпийским видом спорта.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.