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Волны, которых вы не замечаете, пока не становится слишком поздно

1:59
Туризм

Кто из нас не любил летом провести день на пляже, наслаждаясь волнами? Будь то плавание, сёрфинг, бодибординг или просто прогулка вдоль берега, волны дарят нам радость и ощущение свободы.

серфинг
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riding_the_North_Beach_waves_(Unsplash).jpg by Julie Macey jules144
серфинг

Но вода не всегда так безопасна, как кажется на первый взгляд. Даже на, казалось бы, спокойных пляжах могут скрываться опасности, такие как прибрежные и квадратные волны.

Опасность прибрежных волн

Береговые волны, или "внутренние", формируются у крутого склона морского дна, где вода резко разбивается о сушу. Это может стать причиной серьёзных травм головы, шеи и позвоночника. Не важно, высокие это волны или нет, их коварство заключается в их внезапности и силе.

Национальная океаническая и атмосферная администрация (NOAA) описывает их эффект так: "Это похоже на вес автомобиля, который падает на вас". Поэтому перед купанием важно узнать об особенностях местного рельефа и следить за предупреждениями спасателей.

Квадратные волны: тихая угроза

Ещё один тип волн, с которым важно быть осторожным, — это квадратные волны, или поперечные. Они выглядят как сетка на поверхности воды, но их спокойный вид обманчив.

Такие волны возникают из-за пересечения разных погодных систем под углом и могут быть смертельно опасны. Они способны перевернуть даже лодку и поглотить пловцов.

Если вы заметили такие волны, немедленно выходите на берег! Их присутствие — сигнал опасности, который нельзя игнорировать.

Как защитить себя

Чтобы избежать рисков:

  • Плавайте только в зонах, где есть спасатели.
  • Уточняйте у спасателей о возможных волнах и других особенностях пляжа.
  • Следите за флажками и предупреждающими знаками.
  • В случае попадания в сильный прибой прикрывайте голову и шею руками.

Уточнения

Сёрфинг (от англ. surfing) — водный вид спорта, заключающийся в том, что человек (называемый «сёрфером» или «сёрфингистом») едет на передней или нижней части движущейся волны; её движение обычно направлено в сторону берега. С 2021 года сёрфинг является олимпийским видом спорта.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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