Исландия возглавила рейтинг мест для спокойного отдыха

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для путешественников, стремящихся сбежать от суеты и шума повседневной жизни, Исландия стала истинным убежищем покоя.

Фото: flickr.com by Lenny K Photography from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ледники

Согласно последнему отчету платформы BookRetreats, специализирующейся на бронировании оздоровительных мероприятий, Исландия заняла первое место среди самых тихих и спокойных направлений в мире.

В исследовании оценивались 76 направлений по девяти ключевым критериям, включая плотность населения, уровень светового и шумового загрязнения, количество лесов, наличие охраняемых природных территорий и доступность оздоровительных процедур. По итогам 100-балльной шкалы Исландия оказалась на вершине списка.

За пределами Рейкьявика перед посетителями открываются просторы дикой природы с ледниками, геотермальными источниками и пляжами с чёрным песком. Уникальная природа и современный осознанный образ жизни создают неповторимую атмосферу спокойствия.

В отчёте также указано, что Исландия занимает третье место среди самых спокойных мест для отдыха в Европе благодаря малонаселенным районам и впечатляющим природным достопримечательностям. Чистое ночное небо делает Исландию идеальным местом для наблюдения за северным сиянием, передает TravelPulse.

Для тех, кто ищет альтернативные направления, Черногория, Ботсвана, Эстония и Финляндия также вошли в топ-10 лучших мест для спокойного отдыха.

Уточнения

Исла́ндия (исл. Ísland, МФА: - "страна льдов" или "ледяная страна") — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании).



Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland; ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

