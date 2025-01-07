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Как вулкан изменил лицо острова навсегда

2:39
Туризм

Карибский бассейн славится своими живописными островами, но лишь на 11 из них можно встретить действующие вулканы.

Soufriere Hills
Фото: commons.wikimedia.org by CommonismNow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Soufriere Hills

Одной из таких редких жемчужин является Монтсеррат — небольшой остров, прозванный "Изумрудным" за густую зелень, скалистые берега и ирландские корни.

Он расположен между Сент-Китс и Невисом, Антигуа и Гваделупой, и сохраняет уникальную атмосферу благодаря отсутствию массового туризма. Это идеальное место для тех, кто ищет покой и вдохновение.

История и культура

Монтсеррат был объектом соперничества между Францией и Великобританией, пока окончательно не стал британской территорией. Английский язык здесь основной, а ирландское наследие настолько важно, что День святого Патрика отмечают в течение двух недель.

Гостей острова ждут доброжелательные местные жители, вкусная кухня и неповторимые природные ландшафты.

Вулкан Суфриер-Хиллс: "Карибские Помпеи"

Вулкан Суфриер-Хиллс — это живая легенда острова. Его извержение в 1997 году уничтожило столицу Плимут, превратив её в город-призрак.

Сейчас две трети острова находятся в зоне отчуждения, включая морскую территорию. Тем не менее, исследовать Плимут можно с лицензированным гидом.

Пляжи, природа и развлечения

На Монтсеррате всего один пляж с белым песком — залив Рандеву. Добраться до него можно только на лодке или пешком, но усилия окупаются живописной природой и отличным снорклингом.

Если предпочитаете чёрный песок, посетите пляж Литтл-Бэй. Здесь можно заняться водными видами спорта и попробовать местные деликатесы в ресторанах, таких как Summer Breeze.

С мая по декабрь пляжи превращаются в места гнездования черепах, включая зелёных и кожистых. Любители природы могут заказать экскурсию с гидом, чтобы понаблюдать за этим чудом, не нарушая экосистему.

Гарибальди-Хилл — это рай для любителей пеших прогулок и наблюдения за птицами. Здесь можно увидеть редкую иволгу Монтсеррат, национальную птицу острова. Ещё одно место для изучения природы — ботанический сад, где представлены лекарственные растения, орхидеи и питомник редких видов.

Монтсеррат — это не просто место отдыха, а уникальная возможность прикоснуться к природе и истории, испытать настоящее приключение и открыть новые горизонты.

Уточнения

Суфриер-Хилс:  — вулкан на острове Монтсеррат;

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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