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Япония упростила визовые требования для туристов из России

0:57
Туризм

Туристам, планирующим поездку в Японию, стало проще — теперь им не нужно оплачивать отель заранее для подачи документов на визу.

гейша
Фото: flickr.com by ZacharyOakes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
гейша

Это требование было снято с сайта посольства Японии в Москве. По словам путешественников, с сегодняшнего дня подтверждение бронирования проживания действительно не запрашивается.

Тем не менее, перед подачей документов необходимо составить маршрут поездки. План путешествия следует подавать вместе с визовыми документами, а консулы могут спросить заявителя, где он собирается остановиться в Японии. Невнятный ответ на этот вопрос может вызвать подозрения.

В консульстве Японии в Санкт-Петербурге пока сохраняется прежний порядок: здесь необходимо предъявлять подтверждение оплаченных бронирований. Причины разницы в подходах дипломатических миссий одной страны пока не уточняются, передаю "Новости туризма". 

 

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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