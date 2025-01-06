Япония упростила визовые требования для туристов из России

Туристам, планирующим поездку в Японию, стало проще — теперь им не нужно оплачивать отель заранее для подачи документов на визу.
Это требование было снято с сайта посольства Японии в Москве. По словам путешественников, с сегодняшнего дня подтверждение бронирования проживания действительно не запрашивается.
Тем не менее, перед подачей документов необходимо составить маршрут поездки. План путешествия следует подавать вместе с визовыми документами, а консулы могут спросить заявителя, где он собирается остановиться в Японии. Невнятный ответ на этот вопрос может вызвать подозрения.
В консульстве Японии в Санкт-Петербурге пока сохраняется прежний порядок: здесь необходимо предъявлять подтверждение оплаченных бронирований. Причины разницы в подходах дипломатических миссий одной страны пока не уточняются, передаю "Новости туризма".
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.
Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
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