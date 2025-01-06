Какие страны вошли в топ по уровню IQ в 2024 году

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опубликованы новые результаты мирового рейтинга стран по среднему уровню IQ.

Фото: Wikipedia by Monisha.pushparaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Планета Земля

В 2024 году около 1,4 миллиона человек из различных стран прошли тест на определение коэффициента интеллекта на официальной платформе. Эксперты проанализировали собранные данные и составили список из 127 стран по среднему уровню IQ их граждан, передают "Тонкости туризма".

Лидером рейтинга стал Китай с показателем 107,43 балла. Следом за ним идут Иран и Южная Корея, а пятерку лидеров замыкают Япония и Сингапур.

Россия заняла шестое место с результатом 103,31 балла. В первую десятку также вошли Монголия, Австралия, Армения и Испания.

США расположились на 27-м месте, Великобритания и Германия заняли 33-е и 34-е места соответственно. Последним в рейтинге оказался Габон с показателем 85,56 балла.

Авторы исследования подчеркивают, что средний мировой уровень IQ составляет 100 баллов, при этом страны Восточной Азии демонстрируют более высокие результаты в среднем.

Уточнения

Коэффицие́нт интелле́кта (англ. IQ — intelligence quotient, читается "айкью") — количественная оценка уровня интеллекта человека (коэффициент умственного развития).



Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



