Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Как часто можно встретить место, где каждому доступна возможность найти настоящий алмаз? В штате Арканзас, в Государственном парке "Алмазный кратер", эта мечта становится реальностью.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Améthyste2_(Brésil).jpg by Parent Géry гигантский аметист

Здесь любой посетитель может попытать удачу в поисках драгоценного камня. Этот парк — единственная в мире общественная алмазная шахта, а её история впечатляет.

Вулкан, подаривший алмазы

Парк расположен на месте древнего кимберлитового вулкана, извержения которого миллионы лет назад вынесли на поверхность редкие кристаллы.

Сегодня кратер занимает площадь около 37,5 акров. Посетители могут арендовать оборудование для раскопок или использовать свои лопаты и ведра. Правила просты: нашёл — забирай.

С момента открытия парка было найдено более 35 тысяч алмазов. Среди самых известных находок — бриллиант Амарилло Старлайт весом 16,37 карата, обнаруженный в 1972 году.

Искатели, Хранители

Особенность бриллиантов — их редкость. Образованные под огромным давлением миллиарды лет назад, эти кристаллы — настоящие чудеса природы.

В парке можно не только искать алмазы, но и узнать о них больше в Центре изучения бриллиантов. Здесь рассказывают, как правильно определять драгоценные камни и регистрировать находки.

Не только алмазы

Мерфрисборо, где находится парк, также привлекает туристов своей уникальной атмосферой. Город славится антикварными магазинами, сувенирами и изделиями местных мастеров.

Среди популярных мест — кафе Feed Bin с южной кухней и таверна Zefe с блюдами, которые местные жители называют "лучшие тако в округе". Для сладкоежек — мороженое и газированные напитки в Hawkins Variety.

Если вы планируете остаться, обратите внимание на бутик-отель Samantha's Timber Inn. Его гости отмечают креативный дизайн номеров и удобное расположение.

Арканзас: сокровища природы

Путешествие в Мерфрисборо можно дополнить визитом в Национальный парк Хот-Спрингс, где расположены природные термальные источники.

Эти древние вулканы не только формировали ландшафт, но и дарили ценные ресурсы. Арканзас — место, где красота природы и её богатства сочетаются в одном путешествии.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. "неподдающийся", через араб. ألماس‎ ['almās] и в др.-греч. ἀδάμας "несокрушимый") — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

