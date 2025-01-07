Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интересные факты о мурчании кошек. Новое исследование
Нелегальные кредитные брокеры — как они обманывают россиян
Как сохранить урожай помидоров: сорта, которые не боятся фитофтороза
Время течет по-разному: загадка ускорения Вселенной решена
Этот неожиданный предмет в бардачке поможет зимой
Доедание пищи после праздников: когда это может быть опасно для здоровья
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Лучшие средства для ухода за атопичной кожей: как справиться с сухостью
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA

Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому

2:36
Туризм

Как часто можно встретить место, где каждому доступна возможность найти настоящий алмаз? В штате Арканзас, в Государственном парке "Алмазный кратер", эта мечта становится реальностью.

гигантский аметист
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Améthyste2_(Brésil).jpg by Parent Géry
гигантский аметист

Здесь любой посетитель может попытать удачу в поисках драгоценного камня. Этот парк — единственная в мире общественная алмазная шахта, а её история впечатляет.

Вулкан, подаривший алмазы

Парк расположен на месте древнего кимберлитового вулкана, извержения которого миллионы лет назад вынесли на поверхность редкие кристаллы.

Сегодня кратер занимает площадь около 37,5 акров. Посетители могут арендовать оборудование для раскопок или использовать свои лопаты и ведра. Правила просты: нашёл — забирай.

С момента открытия парка было найдено более 35 тысяч алмазов. Среди самых известных находок — бриллиант Амарилло Старлайт весом 16,37 карата, обнаруженный в 1972 году.

Искатели, Хранители

Особенность бриллиантов — их редкость. Образованные под огромным давлением миллиарды лет назад, эти кристаллы — настоящие чудеса природы.

В парке можно не только искать алмазы, но и узнать о них больше в Центре изучения бриллиантов. Здесь рассказывают, как правильно определять драгоценные камни и регистрировать находки.

Не только алмазы

Мерфрисборо, где находится парк, также привлекает туристов своей уникальной атмосферой. Город славится антикварными магазинами, сувенирами и изделиями местных мастеров.

Среди популярных мест — кафе Feed Bin с южной кухней и таверна Zefe с блюдами, которые местные жители называют "лучшие тако в округе". Для сладкоежек — мороженое и газированные напитки в Hawkins Variety.

Если вы планируете остаться, обратите внимание на бутик-отель Samantha's Timber Inn. Его гости отмечают креативный дизайн номеров и удобное расположение.

Арканзас: сокровища природы

Путешествие в Мерфрисборо можно дополнить визитом в Национальный парк Хот-Спрингс, где расположены природные термальные источники.

Эти древние вулканы не только формировали ландшафт, но и дарили ценные ресурсы. Арканзас — место, где красота природы и её богатства сочетаются в одном путешествии.

Уточнения

Алма́з (от пратюрк. almaz, букв. "неподдающийся", через араб. ألماس‎ ['almās] и в др.-греч. ἀδάμας "несокрушимый") — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом Аудио 
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Недвижимость
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем Аудио 
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали
Наука и техника
Древние цивилизации оживают: уникальная находка в Руб-эль-Хали Аудио 
Популярное
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы

Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.

Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Последние материалы
Лучшие средства для ухода за атопичной кожей: как справиться с сухостью
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Волны, которых вы не замечаете, пока не становится слишком поздно
Гастроэнтеролог Лопатин объяснил, кому важно перейти на кофе без кофеина
В Японии появится город от Toyota — 100 первых жителей переедут уже этой осенью
Идеальная пара для холодного сезона: модные сапоги в деталях
Как забыть про лёд на стёклах: простой способ экономии времени
Секретное богатство Австралии: как Большой Южный риф изменит ваше мнение о природе
Съёмочная группа спасла стаю пингвинов с птенцами из ловушки
Если вы это заметили, не ешьте! Простой способ быстро определить несвежие яйца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.