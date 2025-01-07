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Уникальный читинский парк «Сухотино»: от каменного века до эвенкийских праздников

1:42
Туризм

Этно-археопарк "Сухотино", расположенный в Чите, за короткое время стал важным культурным и историческим центром региона. Открытый год назад, он активно развивается, предлагая посетителям уникальную возможность прикоснуться к истории и насладиться природой.

эвенки, берёзовый шалаш
Фото: Wikimedia Commons by 颜邯, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
эвенки, берёзовый шалаш

На территории парка обнаружены археологические памятники, такие как мастерские каменного века и поселение Сухотино-4, охватывающие эпохи от каменного века до XVIII века. Экспозиция включает находки, связанные с жизнью людей разных периодов: от бронзы и раннего Средневековья до русского поселения XVIII века.

В 2023 году в парке прошёл первый праздник в эвенкийском стиле, а в 2024 году запланирован фестиваль эвенкийской культуры "Гиравун". Для удобства посетителей на территории установлены лавочки, мусорки, санитарные зоны и указатели, а также ведётся строительство этнографической деревни.

Среди ближайших масштабных проектов парка — создание Большой Сухотинской тропы в 2025–2026 годах. Тропа протянется на 15 километров и будет включать четыре точки входа, зоны отдыха и живописные виды.

Кроме того, парк активно поддерживает культурные инициативы. С сентября по выходным здесь проводятся "Чумовые квартирники" — камерные музыкальные вечера. В августе 2025 года гостей ожидает большой фестиваль с участием популярной группы "Калинов Мост".

Уточнения

Эве́нки (эвенк. эвэнкил, ставшее официальным этнонимом в 1931 году); старое название — тунгусы — коренной народ Восточной Сибири.

Чита́ — город в России. Административный центр Забайкальского края и Читинского района.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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