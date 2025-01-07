Уникальный читинский парк «Сухотино»: от каменного века до эвенкийских праздников

Этно-археопарк "Сухотино", расположенный в Чите, за короткое время стал важным культурным и историческим центром региона. Открытый год назад, он активно развивается, предлагая посетителям уникальную возможность прикоснуться к истории и насладиться природой.
На территории парка обнаружены археологические памятники, такие как мастерские каменного века и поселение Сухотино-4, охватывающие эпохи от каменного века до XVIII века. Экспозиция включает находки, связанные с жизнью людей разных периодов: от бронзы и раннего Средневековья до русского поселения XVIII века.
В 2023 году в парке прошёл первый праздник в эвенкийском стиле, а в 2024 году запланирован фестиваль эвенкийской культуры "Гиравун". Для удобства посетителей на территории установлены лавочки, мусорки, санитарные зоны и указатели, а также ведётся строительство этнографической деревни.
Среди ближайших масштабных проектов парка — создание Большой Сухотинской тропы в 2025–2026 годах. Тропа протянется на 15 километров и будет включать четыре точки входа, зоны отдыха и живописные виды.
Кроме того, парк активно поддерживает культурные инициативы. С сентября по выходным здесь проводятся "Чумовые квартирники" — камерные музыкальные вечера. В августе 2025 года гостей ожидает большой фестиваль с участием популярной группы "Калинов Мост".
Чита́ — город в России. Административный центр Забайкальского края и Читинского района.
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