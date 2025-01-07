Очередное загадочное исчезновение туриста в Индии

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из Челябинска исчез в Гоа при загадочных обстоятельствах. Он отправился в Индию 1 декабря вместе с друзьями и остановился в отеле, где отдыхал в мужской компании. Спустя неделю Иван внезапно ушёл из отеля, оставив все свои вещи — телефон, деньги и документы. С тех пор его никто не видел.

Фото: Openverse by True New Zealand Adventures, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ходьба

Родные и друзья челябинца обратились в полицию и организовали поиски, но пока безрезультатно. Срок действия туристической визы закончился, и друзья вынуждены были вернуться в Россию.

Сын пропавшего отправился в Гоа, чтобы продолжить поиски самостоятельно. Он и его супруга обратились в российское посольство за помощью.

В попытке найти хоть какие-то зацепки родственники объявили вознаграждение за информацию о местонахождении мужчины. Несколько местных жителей утверждают, что видели похожего человека, но эта информация пока не привела к его обнаружению.

Случаи исчезновения российских туристов за границей — не редкость. Так, в августе на Бали пропала российская туристка, отправившаяся на вулкан. Её искали два месяца, но до сих пор её судьба остаётся неизвестной.

Ситуация с россиянином продолжает оставаться загадкой, а его семья и близкие надеются на его благополучное возвращение.

Уточнения

Го́а (Гоа́; хинди गोआ, порт. Goa) — штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и 26-й (из 29) по населённости. Бывшая португальская колония на полуострове Индостан.

