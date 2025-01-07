Восточное побережье США: снегопады, ураганный ветер и отмены рейсов

В Вашингтоне объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с мощной снежной бурей, которая охватила несколько штатов, от Канзаса до восточного побережья США. Под ударом стихии оказались регионы, где проживает более 60 миллионов человек.
На территории, охваченной непогодой, зафиксированы сильные снегопады и ураганный ветер со скоростью до 22 м/с. Для некоторых районов это может стать самым масштабным снегопадом за последние десять лет.
В ответ на сложившуюся ситуацию власти закрыли школы и государственные учреждения в ряде штатов, а автомобилистов призвали воздержаться от поездок, чтобы избежать аварий на заснеженных дорогах.
Буря также вызвала перебои с электричеством, оставив около 120 тысяч человек без света. Воздушное сообщение нарушено: отменено более 1700 рейсов, а свыше 7600 задержано. В аэропорту Канзас-Сити более 90% рейсов были отменены.
Власти продолжают принимать меры для устранения последствий стихии и обеспечения безопасности населения.
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