Восточное побережье США: снегопады, ураганный ветер и отмены рейсов

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Вашингтоне объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с мощной снежной бурей, которая охватила несколько штатов, от Канзаса до восточного побережья США. Под ударом стихии оказались регионы, где проживает более 60 миллионов человек.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Белого дома в Вашингтоне

На территории, охваченной непогодой, зафиксированы сильные снегопады и ураганный ветер со скоростью до 22 м/с. Для некоторых районов это может стать самым масштабным снегопадом за последние десять лет.

В ответ на сложившуюся ситуацию власти закрыли школы и государственные учреждения в ряде штатов, а автомобилистов призвали воздержаться от поездок, чтобы избежать аварий на заснеженных дорогах.

Буря также вызвала перебои с электричеством, оставив около 120 тысяч человек без света. Воздушное сообщение нарушено: отменено более 1700 рейсов, а свыше 7600 задержано. В аэропорту Канзас-Сити более 90% рейсов были отменены.

Власти продолжают принимать меры для устранения последствий стихии и обеспечения безопасности населения.