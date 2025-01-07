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Семейный отдых обернулся отравлением: начато расследование

1:26
Туризм

Следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан начало расследование по факту массового отравления туристов на горнолыжном курорте "Уязы-Тау".

телефон в отеле
Фото: Wikipedia by Fortepan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
телефон в отеле

Поводом для возбуждения дела стала информация, предоставленная местной прокуратурой после публикаций в СМИ и видеоролика, снятого одной из пострадавших туристок.

Инцидент произошел в начале января, когда группа из 15 человек из Москвы отправилась на отдых. Туристы остановились в гостевом домике, где их угостили местными сырами и запечённым гусем. Однако вместо удовольствия от отдыха их ждал неприятный сюрприз: после обеда у взрослых резко поднялась температура, а дети начали страдать от диареи и рвоты.

Как сообщала Pravda.RU, Администрация курорта не принесла извинений за отравление туристов

К тому же туристы пожаловались на крайне неудовлетворительные условия проживания: отсутствие горячей воды и присутствие мышей в домиках.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, что могло привести к массовым отравлениям. Сейчас организованы необходимые следственные действия, чтобы установить все детали случившегося и привлечь к ответственности виновных.

Роспотребнадзор также проводит проверку, изучая факты антисанитарии и проблемы с грызунами.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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