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История и природа в одном месте: магия города Джей

2:30
Туризм

Представьте себе маленький уютный городок, окружённый суровыми горами, бурлящими ручьями и зелёными холмами.

экотуризм
Фото: www.flickr.com by Oleg Brovko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
экотуризм

Это Джей, место, где природная красота встречается с активным отдыхом и культурными открытиями.

Природные чудеса Джей

Расположенный всего в 20 милях от "Большого каньона Адирондака", Джей предлагает множество развлечений для любителей природы. Одним из главных приключений здесь станет поход на гору Джей.

Маршрут длиной почти 13 километров (в обе стороны) потребует усилий, но панорамные виды с вершины стоят каждой пройденной мили.

Летом Джей приглашает на рыбалку, велосипедные прогулки или походы по живописным тропам. Зимой эта местность превращается в снежную сказку: катание на коньках, лыжах или снегоступах — выбор за вами.

Любителям горнолыжного спорта понравится гора Уайтфейс, которая находится всего в 21 километре от Джей.

Исторические и культурные достопримечательности

Джей гордится своим историческим наследием. Здесь находится последний сохранившийся крытый мост в округе Эссекс.

Деревянный мост с фермами Хоу, протянувшийся через реку Эзабл, стал настоящим раем для фотографов. Мемориальный парк Дугласа, окружающий мост, предлагает уютные зоны для пикника и несколько мест для купания.

Но Джей — это не только природа и история, но и культура. Город стал домом для творческих людей, а такие места, как Джейское развлекательно-музыкальное общество и ремесленный центр, раскрывают таланты местных художников.

Театр Амоса и Джулии Уорд радует гостей яркими музыкальными представлениями и культурными событиями.

Гастрономические удовольствия

Несмотря на небольшой размер, Джей может похвастаться отличными ресторанами. Например, в NewVida Preserve подают блюда интернациональной кухни с сезонным меню.

Здесь можно насладиться ужином, любуясь видом на гору Уайтфейс. А в Ice Jam Inn & Restaurant вас ждут блюда домашней кухни, такие как мидии в бельгийском стиле с хрустящим картофелем.

Джей — это место, где сбываются мечты о гармоничном отдыхе в окружении природы, истории и искусства. Загляните сюда, и вам захочется вернуться

Уточнения

Адиро́ндак (англ. Adirondack Mountains, Adirondacks) — горный хребет на северо-востоке штата Нью-Йорк. Иногда включается в горную систему Аппалачей, хотя имеет другое геологическое происхождение. Высшая точка — гора Марси (1629 м).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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