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Уникальный хаммам в сердце скалы: почему стоит посетить

2:01
Туризм

После насыщенных праздников рождественских каникул самое время позволить себе немного отдыха и обновления.

Спа
Фото: www.freepik.com is licensed under Public domain
Спа

С июля 2024 года в Les Thermes de Luchon доступно новое спа-пространство площадью 900 м².

Как попасть в спа?

Вход в обновленные термальные ванны расположен в конце аллеи Этиньи. После того как вы попадете в большой застекленный холл, нужно подняться на 3-й этаж.

Первые два этажа предназначены исключительно для традиционных посетителей термального комплекса.

Пространства для обновления

В спа-центре "Ресурсы и вы" предусмотрены зоны для любого вида отдыха:

Три бассейна с термальной водой, включая открытый бассейн на террасе на крыше.

Фитнес-зал и кардиотренажеры для активного времяпрепровождения.
Сауна, сенсорный душ и необычные прохладные зоны вроде "ледяной стены" или "снежного дыхания".

"Такие контрастные переходы — из теплого в холодное — благотворно влияют на кровообращение", — отмечает Кейтлин Сирагуса, сотрудник спа.

Уникальный вапорариум

Особого внимания заслуживает вапорариум — природный хаммам, высеченный в скале. Здесь температура достигает 40 градусов при влажности 95%.

"Рекомендуется находиться в вапорариуме не более 15 минут. Это улучшает состояние дыхательных путей благодаря природной сере", — рассказывает Мириам Рулло, директор спа.

Это место уникально для Европы. Пар создается термальной водой, которая фильтруется через стены скалы, согревая влажную атмосферу.

Терраса с видом на Пиренеи

Одним из главных впечатлений для гостей станут бассейны на крыше. Теплая вода, свежий горный воздух и захватывающий вид на заснеженные вершины Пиренеев превращают отдых в особенное удовольствие.

Уточнения

Баньер-де-Люшон (фр. Bagnères-de-Luchon, окс. Banhèras de Luishon) — курортный посёлок во Франции (округ Сен-Годанс, департамент Верхняя Гаронна). Посёлок знаменит геотермальными источниками, вода которых содержит большое количество сульфата натрия. Основной доход жители получают от лечебного и спортивного туризма.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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