Вылетели в 2025, а приземлились в 2024, как это возможно

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Рейс CX880 авиакомпании Cathay Pacific удивил пассажиров необычным событием: самолет, вылетевший в 2025 году, приземлился в 2024 году. Это звучит как сюжет из фантастического фильма, но причина такого "перемещения во времени" скрыта в особенностях географии нашей планеты.

Фото: wikimedia.org by Acefitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Boeing 737

Что произошло?

Самолет отправился из Гонконга 1 января 2025 года и направился в Лос-Анджелес. Однако, когда пассажиры проверили местное время после посадки, они обнаружили, что на часах… 31 декабря 2024 года!

Как это возможно?

Секрет этого феномена связан с Международной линией перемены дат — воображаемой границей, разделяющей разные сутки. Пересекая эту линию с запада на восток, путешественники "возвращаются" в предыдущий день.

Для пассажиров рейса CX880 это стало сюрпризом, но подобные случаи происходят регулярно. Географическое положение и расписание полетов создают эффект "путешествия во времени", напоминая о том, насколько удивителен наш мир.

Зачем это нужно знать?

История рейса CX880 не только развлекает, но и помогает понять особенности нашей планеты. Международная линия перемены дат — это пример того, как законы природы и географии напрямую влияют на повседневную жизнь.

Интересный факт

Лос-Анджелес, находящийся на востоке от линии, "забирает" несколько часов у времени Гонконга. Поэтому, отправляясь в новый год, вы можете вернуться в прошлый

Уточнения

Ли́ния переме́ны да́ты - условная линия на поверхности земного шара, проходящая от полюса до полюса, по разные стороны которой местное время отличается календарно на один день, и примерно соответствует меридиану 180° ("долготному антиподу Гринвича"), проходящему в основном по Тихому океану, но местами значительно отклоняется от него.



Cathay Pacific («Катэ́й Паси́фик» кит. трад. 國泰航空公司, упр. 国泰航空公司) — флагманская авиакомпания Гонконга. Базируется в Международном аэропорту Гонконга, осуществляет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по 109 направлениям в 35 странах.

