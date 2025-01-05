Отдых в 2025 году: на сколько туристам придётся раскошелиться?

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты подсчитали, на сколько повыситься стоимость отдыха в наступившем году.

Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в красном купальнике на острове Краби в Таиланде

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что за 2024 год отели уже подняли цены в среднем на 18 — 23 процента. Сама дорога (авиа- и ж/д билеты) подорожали на 20 — 25 процентов. Так на сколько же туристам придется раскошелиться в 2025 году во время отпуска?

В бронированиях в текущем году одна ночь проживания в отелях и апартаментах в среднем будет стоить 6650 рублей, то есть на 12 процентов дороже, чем в прошлом году, отметили в сервисе бронирования "Островок".

Рост цен, по мнению экспертов, связан с: инфляцией и повышением затрат отельеров на продукты, коммунальные услуги, зарплаты.

Те же, кто хочет провести отдых в Анталье, Паттайе, Дубае и на других курортах зарубежом, должны обращать внимание на курс рубля, пишет KP. RU.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

