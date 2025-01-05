Шри-Ланка планирует принять у себя около 350 тыс россиян в этом году

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Шри-Ланка в 2025 году может принять около 350 тысяч туристов из России. Об этом сообщил РИА Новости, ссылаясь на посла Шри-Ланки в Москве Пакира Амзу.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат и самолеты

В 2023 году количество российских путешественников в этой стране возросло до 197 тысяч. Согласно прогнозам туристических властей Шри-Ланки, в этом году (2024) ожидается, что их число достигнет 200 тысяч.

Амза отметил, что Шри-Ланка является круглогодичным курортом, поэтому российские туристы могут посещать остров в любое время года.

Кроме того, президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме Владимиру Путину выразил интерес к вступлению своей страны в БРИКС. По словам Амзы, Шри-Ланка рассчитывает на положительный ответ от стран-членов этого объединения. Он добавил, что письмо было отправлено еще в октябре.



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Уточнения

Шри-Ла́нка́ — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана. Имеет морскую границу с Индией.



