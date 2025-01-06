Чрезмерный туризм обрушился на деревню Санта-Клауса

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

В холодный декабрьский день в деревню Санта-Клауса, зимний парк развлечений на краю Полярного круга, потянулись многочисленные туристы.

Фото: unsplash.com by Mike Arney mikearney, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Санта Клаус

Они наслаждаются катанием на оленьих упряжках, отдыхают в ледяных барах и встречаются с самим Санта-Клаусом в Рованиеми — столице финской Лапландии, которая называет себя "официальным родным городом Санта-Клауса".

Тематический парк "Деревня Санта-Клауса" ежегодно привлекает более 600 000 посетителей, особенно в праздничный сезон.

"Это как будто моя мечта сбылась. Я очень рада быть здесь", — отметила польская туристка Эльжбета Назарук.

Туризм приносит значительные доходы местным отелям и ресторанам, но некоторые жители недовольны увеличением числа туристов.

"Мы обеспокоены чрезмерным развитием туризма. Он развивался так быстро, что мы уже не можем его контролировать", — сказал Антти Пакканен, фотограф и член жилищной ассоциации.

Это мнение разделяют жители других популярных туристических направлений Европы.

В 2023 году Рованиеми зафиксировали рекордные 1,2 миллиона броней в отелях — почти на 30% больше, чем в предыдущем году. Популярность города растёт благодаря желанию туристов увидеть северное сияние, снег и Санта-Клауса.

"Скандинавский стиль — это тренд", — отмечает генеральный директор Visit Rovaniemi Санна Карккаайнен.

С ростом числа туристов возникает проблема краткосрочной аренды, что увеличивает цены на жильё и вытесняет местных жителей. Активисты призывают к ужесточению правил аренды, чтобы защитить местное население. Однако мэр Улла-Кирсиикка Вайнио подчёркивает, что некоторые жители зарабатывают хорошие деньги на краткосрочной аренде.

Несмотря на споры, зимний туризм в Рованиеми продолжает процветать. Туристы из разных стран приезжают, чтобы насладиться уникальной атмосферой севера в праздничный сезон, передает CNN.

Уточнения

Санта-Клаус (англ. Santa Claus) — рождественский дед, отождествляемый с образом Николая Чудотворца, западноевропейский и североамериканский волшебный (фольклорный) персонаж, который дарит подарки детям на Рождество Христово.



Лапла́ндия (северносаам. Sápmi, Са́пми и Sámieatnan, Са́миэатнан; норв. и швед. Sameland или Sápmi, Са́пми; фин. Saamenmaa, Сааменмаа или Sápmi, Са́пми) — название расположенного в Северной Европе (в северной части Фенноскандии) культурного региона, который традиционно населяют саамы (устаревшие названия — лопари, лапландцы).

