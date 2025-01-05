В Швейцарии открывается самая крутая канатная дорога в мире

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Бернских Альпах Швейцарии запущена новая впечатляющая канатная дорога, ведущая к знаменитому вращающемуся ресторану на вершине горы Шильтхорн, известному по фильму с Джеймсом Бондом "На секретной службе Её Величества".

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Канатная дорога

Эта канатная дорога претендует на звание самой крутой в мире: она преодолевает подъём высотой 775 метров (2543 фута) всего за четыре минуты с уклоном 159,4%. Соединяя Штехельберг с деревней Мюррен, где запрещено автомобильное движение, дорога поднимается на высоту около 1650 метров (5413 футов) над уровнем моря, передает CNN.

Хотя этот рекорд ещё не зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса, Швейцария уже славится своими другими достижениями. В 2017 году в деревне Стоос была открыта самая крутая в мире фуникулерная железная дорога, поднимающаяся на 743 метра (2438 футов) с уклоном до 110%. В Люцерне же можно прокатиться на уникальной канатной дороге Stanserhorn Cabrio с открытой верхней палубой, что добавляет острых ощущений.

Уточнения

Швейца́рия (нем. Schweiz, фр. Suisse, итал. Svizzera, романш. Svizra, лат. Helvetia), официально — Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft, фр. Confédération suisse, итал. Confederazione Svizzera, романш. Confederaziun svizra, лат. Confoederatio Helvetica) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.





Кана́тная доро́га — вид внеуличного транспорта для перемещения пассажиров и грузов, в котором для перемещения вагонов, вагонеток, кабин или кресел служит тяговый или несуще-тяговый канат (трос), протянутый между опорами таким образом, что вагоны (кабины-гондолы, кресла, вагонетки) не касаются земли.

