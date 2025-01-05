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Что делает Египет ведущим мировым туристическим направлением

2:29
Туризм

Египет, одна из самых богатых историей стран Северной Африки, переживает стремительный рост международного туризма, опережая Марокко и Тунис.

Хургада отели
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Хургада отели

По данным Statista, в 2023 году Египет стал лидером африканского туризма с 14,9 миллионами иностранных туристов, обогнав Марокко с 14,5 миллионами и Тунис с 9,4 миллионами. Этот всплеск не только повысил международный статус Египта, но и укрепил его экономику, что принесло более 11,4 миллиарда фунтов стерлингов (14,1 миллиарда долларов США) в доходах от туризма, передает Breaking Travel News.

Эксперты отмечают, что Египет вместе с Марокко и Южной Африкой занимает ведущие позиции по числу туристов в Африке. В 2024 году Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма (TTCI) присвоил Египту одно из первых мест в Африке с оценкой 3,96 балла, что свидетельствует о растущей привлекательности страны для международных путешественников.

Процесс оформления визы в Египет остаётся относительно простым. Туристы должны иметь паспорт, действительный не менее шести месяцев с момента прибытия. Для посещающих курорты в Шарм-эль-Шейхе, Дахабе, Нувейбе или Табе возможно получение бесплатного штампа по прибытии. Доступна удобная онлайн-система электронных виз, которая позволяет путешественникам заранее получить визу, действительную до трёх месяцев.

Ключевой причиной для посещения Египта остаются его древние чудеса света, такие как пирамиды Гизы и Большой Сфинкс. Эти знаменитые достопримечательности продолжают привлекать миллионы туристов. Другие значимые места: Карнакский храм и Долина Царей в Луксоре, а также храм Абу-Симбел, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Египет легко доступен благодаря множеству международных рейсов, что делает его популярным направлением для туристов со всего мира. По данным Skyscanner, январь — самый доступный месяц для поездки в Египет, когда стоимость билетов составляет всего 61 фунт стерлингов.

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
 

Комплекс пирамид в Гизе — комплекс древних памятников на плато Гиза в пригороде Каира, современной столицы Египта. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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