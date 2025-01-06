Как защититься от метапневмовируса, который уже атаковал Китай и Казахстан

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Казахстане с начала эпидемического сезона зарегистрировано 30 случаев заражения метапневмовирусом (HMPV), который относится к острым респираторным вирусным инфекциям, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики в Telegram-канале.

Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кашляющий мужчина

Этот вирус был выявлен в рамках текущего вирусного сезона наряду с другими инфекциями, характерными для осенне-зимнего периода ОРВИ и гриппа.

Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая 2 января опубликовало исследование, в котором отметило рост числа респираторных заболеваний за неделю с 23 по 29 декабря.

С начала сезона было исследовано 8 360 образцов на негриппозные вирусы, из которых 1866 (22%) оказались положительными. Наиболее распространённым вирусом стал риновирус (680 проб, 36,4%), за ним следуют РС-вирус (433 пробы, 23,2%), аденовирус (226 проб, 12,1%), коронавирус (206 проб, 11,1%), вирус парагриппа (178 проб, 9,5%), бокавирус (113 проб, 6,1%) и метапневмовирус (30 проб, 1,6%).

Метапневмовирус передаётся преимущественно воздушно-капельным путём, реже — контактно-бытовым. Основные симптомы заболевания включают кашель, насморк, одышку, лихорадку и головную боль. Вирус особенно активен в холодное время года, когда увеличивается число случаев ОРВИ.

Медики рекомендуют соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, избегать контакта с заболевшими, проветривать помещения и при появлении симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Уточнения

Метапневмовирус человека (англ. Human metapneumovirus, hMPV) — вид РНК-содержащих вирусов из семейства Pneumoviridae порядка Mononegavirales.

