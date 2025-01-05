Мексика представила лучшие направления для женщин-путешественниц

Министерство туризма Мексики назвало Канкун и Тулум самыми популярными направлениями среди иностранных туристок в 2024 году.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в шляпе на пляже

Согласно данным, представленным министром туризма Хосефиной Родригес Саморой, 59% иностранных туристов в Тулуме составляют одинокие женщины. В Канкуне этот показатель равен 53,7%, в Оахаке — 53,8%, а в Лос-Кабосе — 53,4%. Все эти направления славятся своей безопасностью.

Оба курорта расположены в штате Кинтана-Роо. По данным Riviera Maya News, за первые 11 месяцев 2024 года в Мексику по воздуху прибыло 10,2 миллиона иностранных туристок, что на 2,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

Губернатор Кинтана-Роо Мара Лезама отметила, что штат привлекает женщин, желающих не только отдохнуть, но и получить аутентичные и безопасные впечатления.

"Мы стремимся создать инклюзивную и дружественную к женщинам среду, где туристки могут наслаждаться разнообразными активностями — от релаксации и спокойствия до приключений и культурных мероприятий", — добавила она.

Канкун предлагает великолепные карибские пляжи, оживлённую ночную жизнь и широкий выбор курортов.

В Тулуме, который находится неподалёку, туристки могут наслаждаться пляжами и археологическими парками. Международные рейсы в новый аэропорт Тулума начали выполняться с марта этого года, что способствовало увеличению числа посетителей, передает TravelPulse.

Уточнения

Ме́ксика — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.



Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

