Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой способ защитить себя от когнитивных нарушений
Один индикатор на панели может спасти машину — проверьте их значения
Сирия повышает зарплаты работникам госсектора на 400%
Какие проблемы может решить лимфодренажный массаж
Революция в медицине: беспилотники доставляют плазму крови в удалённые районы
Уникальный феномен: почему глаза северных оленей меняют цвет зимой
Простое средство для блестящего кафеля и чистых полов
Что приготовить из остатков новогоднего стола? Узнайте рецепт
Чистая кожа и стройная фигура: что для этого нужно контролировать в питании?

Мексика представила лучшие направления для женщин-путешественниц

Туризм

Министерство туризма Мексики назвало Канкун и Тулум самыми популярными направлениями среди иностранных туристок в 2024 году.

Девушка в шляпе на пляже
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в шляпе на пляже

Согласно данным, представленным министром туризма Хосефиной Родригес Саморой, 59% иностранных туристов в Тулуме составляют одинокие женщины. В Канкуне этот показатель равен 53,7%, в Оахаке — 53,8%, а в Лос-Кабосе — 53,4%. Все эти направления славятся своей безопасностью.

Оба курорта расположены в штате Кинтана-Роо. По данным Riviera Maya News, за первые 11 месяцев 2024 года в Мексику по воздуху прибыло 10,2 миллиона иностранных туристок, что на 2,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

Губернатор Кинтана-Роо Мара Лезама отметила, что штат привлекает женщин, желающих не только отдохнуть, но и получить аутентичные и безопасные впечатления.

"Мы стремимся создать инклюзивную и дружественную к женщинам среду, где туристки могут наслаждаться разнообразными активностями — от релаксации и спокойствия до приключений и культурных мероприятий", — добавила она.

Канкун предлагает великолепные карибские пляжи, оживлённую ночную жизнь и широкий выбор курортов.

В Тулуме, который находится неподалёку, туристки могут наслаждаться пляжами и археологическими парками. Международные рейсы в новый аэропорт Тулума начали выполняться с марта этого года, что способствовало увеличению числа посетителей, передает TravelPulse.

Уточнения

Ме́ксика — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря. 

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Домашние животные
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников Аудио 
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре Аудио 
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Шоу-бизнес
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Sohu: Россия и США пришли к неожиданному консенсусу насчёт доллара
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго
Анна Нетребко показала, как встретила Новый год с сыном Тьяго
Последние материалы
Как защитить свои деревья от ржавчины и получить хороший урожай
Чистая кожа и стройная фигура: что для этого нужно контролировать в питании?
Мировой рынок урана под давлением — последствия для Cameco и Казатомпрома
Бананы не всегда безопасны: неожиданные факты
Домашний самогон в багажнике: сколько можно возить без штрафа
Байден увеличил долговые обязательства США к концу 2024 года
Как избавиться от пауков в доме: секретные запахи для защиты дома
Выпейте это после ужина, и вы заснёте, как младенец
Педикюр без гель-лака: как избежать проблем с ногтями зимой
Халяль в России — ежегодный объём рынка превышает миллиард рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.