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Пхукетские устрицы: не вся экзотика безопасна

1:02
Туризм

Жительница Красноярского края, вернувшаяся с Пхукета в конце декабря, перенесла острое кишечное заболевание, вызванное холероподобным вибрионом. По предварительным данным, инфекция могла быть связана с употреблением сырых устриц.

Таиланд
Фото: flickr.com by Kullez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Таиланд

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, на борту самолета, которым женщина прибыла из Таиланда, не было выявлено симптомов у других пассажиров. После подтверждения диагноза салон самолёта подвергли дезинфекции, а все контактные лица прошли медицинское обследование. Сейчас пациентка уже выписана из инфекционного стационара.

Роспотребнадзор напоминает туристам о важности соблюдения мер предосторожности в тропических странах. Чтобы минимизировать риск инфекционных и паразитарных заболеваний, следует употреблять только проверенные продукты, пить бутилированную воду, избегать глотания воды во время купания, соблюдать личную гигиену и использовать защитные средства от насекомых.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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