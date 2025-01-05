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На горные курорты Сочи обрушился мощный снегопад

1:06
Туризм

В окрестностях горных населенных пунктов Красная Поляна и Эсто-Садок, где расположены основные зимние курорты Сочи, на протяжении всей прошлой ночи наблюдались сильные снегопады.

Пробежка зимой
Фото: commons.wikimedia.org by TheHellRace, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пробежка зимой

По сведениям пресс-службы городской администрации, метеорологи отметили 21,7 миллиметра выпавших осадков. Снегопад в населенных пунктах Краснополянского округа продолжается и сейчас. Для уборки снега с тротуаров и федеральной трассы А-149 были созданы специальные дежурные команды, в которые входят работники муниципального, краевого и федерального уровней. В их распоряжении имеется 57 единиц специализированной техники.

За последние сутки в горной зоне было использовано 239 тонн противогололедных материалов. Все элементы городской инфраструктуры работают в обычном режиме, обеспечивая устойчивую транспортную доступность как для жителей, так и для социальных объектов, как сообщила администрация Сочи.

 

 

 

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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