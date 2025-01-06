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В Дубай из России: доступные билеты для туристов из столицы и регионов

1:25
Туризм

В январе 2025 года цены на перелёты из России в Дубай радуют туристов своей доступностью. Из Москвы можно улететь в Дубай за 7-9 тысяч рублей в одну сторону, благодаря таким авиакомпаниям, как Utair, "Уральские авиалинии" и "Победа".

Дубай
Фото: unsplash.com by Robert Bock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дубай

Самый бюджетный вариант в обе стороны обойдётся в 18 тысяч рублей с вылетом 13 января и возвратом 20-го.

Туристы из регионов также могут воспользоваться доступными предложениями. Например, из Екатеринбурга в конце января "Победа" предлагает рейсы в аэропорт Аль-Мактум за 35 тысяч рублей (round trip).

Utair осуществляет прямые рейсы из Тюмени — билет с вылетом 13 января и возвратом 20-го стоит 27 800 рублей. Из Новосибирска S7 продаёт билеты за 28 тысяч рублей туда-обратно или 10 тысяч рублей в одну сторону.

В зимнем сезоне наблюдается тенденция на относительно бюджетные авиабилеты в ОАЭ. Причина в избыточности программ перевозчиков, что вынуждает авиакомпании снижать цены, чтобы заполнить рейсы и привлечь больше пассажиров.

Это отличная возможность для тех, кто хочет насладиться отдыхом в солнечных Эмиратах без значительных затрат.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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