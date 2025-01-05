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Любители горнолыжного отдыха выбрали Северный Кавказ и Мурманскую область

1:00
Туризм

В начале 2025 года курорты Северного Кавказа, а также Мурманская и Кемеровская области стали самыми востребованными у россиян для горнолыжного отдыха.

Катание на лыжах
Фото: commons.wikimedia.org by Mathoi90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Катание на лыжах

Согласно информации сервиса авиабилетов "Авиасейлс", в нынешнем году 80% любителей зимних видов спорта отдают предпочтение внутренним направлениям. Наиболее популярными курортами в этом списке признаны "Шерегеш" в Кемеровской области, "Роза Хутор" и "Красная Поляна" в Сочи, а также "Архыз" в Карачаево-Черкесской республике.

Интересно, что 17% всех внутренних бронирований связано с Сочи, где расположены три известных курорта: "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром". По словам Андрея Маслака, директора по продукту сервиса "Купибилет", отечественные горнолыжные базы идеально подходят как для лыжников, так и для сноубордистов, стремящихся к оптимальному соотношению цены и качества.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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