Любители горнолыжного отдыха выбрали Северный Кавказ и Мурманскую область

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

В начале 2025 года курорты Северного Кавказа, а также Мурманская и Кемеровская области стали самыми востребованными у россиян для горнолыжного отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by Mathoi90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Катание на лыжах

Согласно информации сервиса авиабилетов "Авиасейлс", в нынешнем году 80% любителей зимних видов спорта отдают предпочтение внутренним направлениям. Наиболее популярными курортами в этом списке признаны "Шерегеш" в Кемеровской области, "Роза Хутор" и "Красная Поляна" в Сочи, а также "Архыз" в Карачаево-Черкесской республике.

Интересно, что 17% всех внутренних бронирований связано с Сочи, где расположены три известных курорта: "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром". По словам Андрея Маслака, директора по продукту сервиса "Купибилет", отечественные горнолыжные базы идеально подходят как для лыжников, так и для сноубордистов, стремящихся к оптимальному соотношению цены и качества.