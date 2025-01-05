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Три сказочных автомобильных направления на новогодние праздники

1:15
Туризм

Эксперты составили рейтинг лучших внутренних туристических направлений, где можно окунуться в атмосферу зимней сказки во время новогодних праздников.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Первым в этом списке идет Сергиев Посад — самый близкий к столице город, находящийся всего в 76 километрах от Москвы. Это место является частью Золотого кольца России и отличается своим духовным значением.

На втором месте расположилась Кострома, находящаяся на расстоянии 340 километров от Москвы. Самый удобный маршрут проходит по трассе М-8 "Холмогоры", в пути вам придется провести более пяти часов. Кострома также является частью Золотого кольца и известна как родина Снегурочки.

Замыкает тройку Воронеж, до которого можно доехать по трассе М-4 "Дон". Он находится в 520 километрах от столицы, а путь займет примерно 6,5 часов. В Воронеже туристы смогут насладиться прогулкой по площади Ленина, заглянуть на новогоднюю ярмарку с разнообразными сувенирами и угощениями, а также посетить необычный корабль-музей "Гото Предестинация", который называют "Божье Предвидение".

Уточнения

Кострома́ — город в России на реке Волге, основанный Юрием Долгоруким в 1152 году. Административный центр Костромской области, речной порт.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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