Администрация курорта не принесла извинений за отравление туристов

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых в гостевом доме на башкирском горнолыжном курорте "Уязы-Тау" закончился неприятностями для четырёх московских семей. Из 15 туристов, среди которых было восемь взрослых и семеро детей, все ощутили последствия отравления после местного угощения.

Фото: Wikimedia Commons by Fabian Schneiter is licensed under Public domain вид на горы

Туристы утверждают, что причиной стали сыры и запечённый гусь, поданные им во время трапезы. Симптомы проявились быстро: у взрослых поднялась температура, а дети страдали от диареи и рвоты.

Условия проживания также вызвали недовольство. В комнатах не проводилась уборка, и туристы были вынуждены убираться сами. Кроме того, они заметили в номерах грызунов. Несмотря на жалобы, администрация курорта не признала свою вину. По их словам, еда изготавливалась для 12 домиков, но нарекания поступили только от москвичей.

Стоимость путёвки составила 172 тысячи рублей за четыре дня, но туристы остались без извинений и компенсации за испорченный отдых. История вызвала широкий общественный резонанс, поставив под сомнение качество обслуживания в комплексе.

Уточнения

Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия), или Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

