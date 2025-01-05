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Эксперты рассказали, какие ретропоезда существуют в России

2:13
Туризм

В России можно встретить несколько ретропоездов — это необычные железнодорожные составы, которые дают возможность отправиться в поездку по различным маршрутам.

Тарелка фруктов в поезде
Фото: flickr.com by Luxury Train Club, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тарелка фруктов в поезде

"Рускеальский экспресс"

Можно утверждать, что инициатором возрождения ретропутешествий на железной дороге стал "Рускеальский экспресс". В свой первый рейс этот состав вышел 1 июня 2019 года из карельского городка Сортавала, и, следуя по расписанию, успешно добрался до конечной станции — горного парка Рускеала.

Дизайн интерьера поезда черпает вдохновение из знаменитого "Николаевского экспресса": мебель, осветительные приборы и обои создают атмосферу стиля и модных тенденций конца XIX — начала XX века, отсылая к дореволюционной России.

"Селигер"

Ретропоезд "Селигер", который возглавляет паровоз серии "Л" 1953 года, осуществляет рейсы между станцией Бологое и Осташковым. Маршрут проходит через исторически важную заповедную зону, где находится около 200 аутентичных объектов железнодорожной инфраструктуры.

Этот состав можно смело назвать выбором для настоящих почитателей романтики железнодорожных путешествий. На остановке в Куженкино пассажиры могут ознакомиться с атмосферной экскурсиями, включающей осмотр вокзального здания, водонапорной башни и стрелочного перевода.

"Графский поезд"

Поезд, который курсирует из Воронежа в Рамонь, получил свое название благодаря станции Графская, откуда пассажиры могут отправиться на увлекательную прогулку к Дворцу Ольденбургских. Однако и сам состав, а также железнодорожная инфраструктура в этом направлении также заслуживают внимания.

Интерьер "Графского поезда" вдохновлён выдающимися железнодорожными промышленниками и меценатами XIX века. На станциях созданы выставки, такие как "Зал ожидания XIX века" и "Быт начальника станции XIX века", которые предлагают посетителям погрузиться в атмосферу прошлых лет.

 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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