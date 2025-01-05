Турция в 2025 году вводит рекордные налоги и штрафы

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 января 2025 года в Турции вступают в силу значительные изменения в налоговой и штрафной системе. Ожидается, что ряд налогов, пошлин и штрафов вырастет более чем на 40%. Об этом сообщило издание Resmi Gazete.

Фото: flickr.com by Константин Барбу, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Турция

Одним из самых заметных изменений станет повышение специального налога на услуги связи. Ставка увеличится на 43,93%, что значительно отразится на стоимости легализации мобильных телефонов, приобретённых за границей. Например, за регистрацию номера IMEI (международного идентификатора мобильного оборудования) теперь придётся заплатить около 1,3 тысячи долларов (примерно 146 тысяч рублей), что почти на 400 долларов больше текущей стоимости.

Также заметно вырастут пошлины на оформление документов. Стоимость трёхлетнего загранпаспорта повысится с 163 долларов (около 18 тысяч рублей) до 235 долларов (около 25 тысяч рублей). Для получения водительского удостоверения категории B теперь потребуется заплатить 218 долларов (около 24 тысяч рублей), что на 67 долларов больше, чем раньше.

Штрафы за нарушения ПДД станут ощутимо выше. Например, проезд на красный свет и превышение скорости на 10-30 км/ч теперь обойдутся в 64 доллара вместо прежних 44 долларов. Кроме того, ежегодный транспортный налог также подвергнется увеличению, что добавит расходов для автовладельцев.