Идеальный побег: тропический рай ждёт вас

3:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте: вы открываете глаза в уютном пляжном домике посреди тропического рая. На балконе вас встречает утренний бриз, запах морской соли и кокосов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info остров

Взглянув вниз, вы видите белоснежный пляж и сверкающее бирюзовое море. Добро пожаловать на остров Никои — эко-курорт, который подарит вам незабываемые эмоции!

Никои: философия "простой роскоши"

Этот уникальный эко-курорт расположен на архипелаге Риау в Индонезии и стал символом устойчивого туризма. Открытый в 2007 году группой друзей, он предлагает альтернативу шумным сетевым отелям.

Здесь можно ощутить гармонию природы, прогуливаясь босиком по песку, отдыхая под тенью баньянов и наслаждаясь роскошными, но простыми удобствами.

Никои входит в список 10 лучших экоцентров мира. Концепция курорта основывается на "4C": сохранение природы, поддержка местного сообщества, уважение к культуре и разумная коммерция.

Курорт строит домики из местного плавника, использует солнечные панели и избегает пластикового мусора. Кроме того, владельцы активно обучают детей местных сообществ и создают рабочие места для более 150 жителей региона.

Погружение в природу

Любите подводный мир? Сертифицированные дайверы покажут вам коралловые сады и рифы, окружающие остров. Здесь можно встретить морских коньков, осьминогов, черепах и других удивительных обитателей.

С февраля по сентябрь черепахи откладывают яйца прямо на пляже, и сотрудники курорта расскажут вам о своей работе по их защите.

Гастрономический рай

На острове два ресторана: один специализируется на индонезийской кухне, а другой — на средиземноморской. Большинство ингредиентов выращено прямо на острове или поступает с местных ферм.

Попробуйте запечённую рыбу с соусом из манго и чили или начните день с рисового пирога куэ лапис и свежего сока.

Расслабление и отдых

Для полного релакса отправляйтесь в спа-центр. Закажите фирменный массаж "Остров" или яванский массаж, чтобы снять напряжение. Погрузитесь в атмосферу умиротворения у бассейна с видом на океан.

Как добраться до острова Никои

Ваш путь начинается с Сингапура, откуда нужно добраться до паромного терминала Танах-Мерах. Далее вас ждёт трансфер: час на пароме до Бинтана, поездка на автомобиле и 20 минут на катамаране до пирса Никои. Персонал курорта организует трансфер, чтобы вы могли расслабиться с самого начала путешествия.

На острове можно получить визу по прибытии. Для краткосрочного отдыха доступна 7-дневная виза за половину стандартной стоимости. Помните, что срок действия паспорта должен быть не менее шести месяцев.

Полезные советы для отдыха

Возьмите с собой солнцезащитный крем, шляпу и средство от комаров — они могут быть настойчивыми. Несмотря на наличие москитных сеток, открытые обеденные зоны требуют дополнительных мер защиты.

Правильно собранный чемодан — залог вашего комфортного и незабываемого отдыха в этом тропическом раю.

Уточнения

Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии. Расположена на островах Малайского архипелага и западной части острова Новая Гвинея. Является крупнейшим островным государством в мире.

